Cáncer de intestino: las señales de advertencia que no se deben ignorar

El cáncer de intestino, al principio, puede que no genere síntomas, pero es importante tener en cuenta algunos signos.

Cuando las células se vuelven cancerosas en el intestino grueso, estas se pueden diseminar a otras áreas del cuerpo y afectar al hígado o los pulmones. Esto lo llaman los expertos cáncer de intestino avanzado.

Este cáncer afecta el intestino grueso, el cual lo conforma el colon y el recto. Expertos indican que se presenta con mayor frecuencia esta enfermedad en el intestino grueso que en el intestino delgado.

Los especialistas indican que esta enfermedad puede generar síntomas como un cambio en los hábitos de evacuación como diarrea, estreñimiento o reducción del diámetro de las heces fecales por varios días, además, hay que estar pendiente si ocurre un sangrado rectal con sangre roja brillante.

De acuerdo al portal Cancerorg, se debe tener en cuenta cuando hay sangre en las heces fecales, cólicos o dolor abdominal; la debilidad y cansancio y una pérdida inexplicable de peso son otros factores que los especialistas aconsejan tener presente para actuar de inmediato, consultando con el médico.

“Puede ser fácil pasar por alto los síntomas del cáncer de intestino, y la gente suele atribuir las variaciones en la evacuación intestinal o la inflamación a lo que comen o a los cambios en su cuerpo a medida que envejecen. Sin embargo, posponer la búsqueda de ayuda puede poner a la gente en riesgo. Al igual que ocurre con muchos tipos de cáncer, el de intestino es curable si se detecta en una etapa temprana”, explica la doctora Elizabeth Rogers, directora clínica asociada y médico de cabecera de Bupa UK, en palabras que recoge Independent en español.

La especialista coincide con los síntomas mencionados anteriormente, además, advierte que se debe buscar la atención médica de inmediato para tener un diagnóstico temprano que puede salvar vidas.

La doctora Rogers también señala que no solo la sangre en las heces fecales es un signos de alerta, también hay que poner mucha atención con los fuertes dolores y la inflamación en el abdomen.

Otra aspecto importante es diferenciar el cáncer de afectaciones como el síndrome del intestino irritable, pues este en algunas ocasiones genera síntomas similares, por esta razón es mejor consultar con el médico para que se realicen los exámenes más exhaustivos y tener un diagnóstico más acertado.

Según el portal Mskcc del Memorial Sloan Kattering Cancer Center indican algunas recomendaciones para los pacientes menores de 45 años de edad. “Si tiene menos de 45 años y no le han hecho un examen de detección de cáncer de colon, es particularmente importante que no ignore los síntomas. En la actualidad, la edad recomendada para comenzar la detección del cáncer de colon es de 45 años. En los últimos años, ha habido un aumento preocupante del cáncer de colon en personas de entre 20 y 30 años que no tienen antecedentes familiares de la enfermedad ni factores de riesgo típicos”, señala el mencionado sitio web.

Según Cancerorg, se puede disminuir el riesgo de cáncer de intestino controlando algunos de los factores de riesgo que cada persona puede ejecutar a diario, como por ejemplo la alimentación y actividad física.

El sobrepeso o la obesidad es un factor de riesgo que aumenta la posibilidad de sufrir riesgo de cáncer colorrectal tanto en los hombres como en las mujeres, aunque esta asociación es más frecuente en los hombres. “Mantenerse en un peso saludable puede que ayude a disminuir su riesgo”, destacan en el sitio web Cancerorg.