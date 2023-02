Cinco hábitos que impiden la pérdida de peso

Si una persona hace dieta y no adelgaza, si practica deporte de manera regular y tampoco lo logra, es porque algo está fallando y no necesariamente puede estar relacionado con temas de salud o de metabolismo.

De manera recurrente, las dietas se convierten en estrategia clave en los planes de las personas cuando quieren bajar de peso. Sin embargo, los resultados no siempre son los esperados y esto tiene que ver con que se adoptan hábitos que no son los más acertados para el logro de este objetivo.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos aseguran que es natural que cuando alguien desea adelgazar quiera hacerlo rápidamente por medio de dietas, pero la evidencia demuestra que quienes bajan de peso de forma gradual y constante logran mejores resultados a largo plazo, asegura la citada fuente.

Para adelgazar no solo se requiere comer sano y saludable, además de hacer ejercicio, sino evitar hábitos que resultan perjudiciales. Foto: Getty Images. - Foto: Foto: Getty Images.

No obstante, no es lo único a tener en cuenta. En el proceso de buscar un peso saludable es importante prestar atención a algunos aspectos que muchas veces pasan desapercibidos y que son precisamente los que impiden o no facilitan que las personas bajen sus kilos de más. Estos son algunos de ellos.

Compras con tarjeta de crédito

En muchas oportunidades realizar compras con este medio de pago lleva a que se adquiera más de lo que se requiere o se incluyan cosas que no necesariamente son muy saludables. Una publicación del portal Salud 180 indica que una forma de reducir las compras compulsivas, más si se trata de alimentos, es pagando en efectivo.

Este sitio web cita un estudio publicado en Physiology & Behavior, el cual detalla que la gente compra más comida chatarra o llena de calorías cuando cancela con dinero plástico.

En esta línea, un artículo del medio digital Business Insider asegura que por mucho que se intente evitar, si la persona tiene en la casa ciertos alimentos nocivos o nada recomendables para perder peso, terminará consumiéndolos en cualquier momento.

Por eso, para no caer en la tentación, es vital incluir en las compras preferiblemente alimentos saludables y solo los necesarios. Por ello, también es clave hacer una lista previa con solo aquellos productos saludables y aptos para incluir en una alimentación tendiente a adelgazar.

Sedentarismo

Salud 180 asegura que cuando una persona es sedentaria en el trabajo, es decir, que una vez que se sienta en la silla no se levanta durante varias horas, el cuerpo deja de producir una enzima que inhibe la grasa, lo cual reduce la quema de calorías.

Por ello, la recomendación es levantarse y caminar cada hora, para activar el metabolismo y acelerar la quema de grasa, de acuerdo con un estudio publicado en The American Journal of Clinical Nutrition.

Tener un peso elevado puede desencadenar enfermedades coronarias. - Foto: Getty Images/iStockphoto

No dormir bien

Dormir poco también incide de manera negativa en el objetivo de bajar de peso. Evidencia científica ha concluido que la falta de sueño interfiere en el desempeño de las hormonas, alterando el funcionamiento del cerebro. Sin embargo, no solo dormir poco afecta, sino que hacerlo de más incide en si se quiere adelgazar.

Comer rápido

La velocidad con la que una persona ingiere los alimentos tiene una gran incidencia en el objetivo de perder kilos. Según Business Insider, masticar y digerir los alimentos lentamente favorece el proceso digestivo y se previenen molestias posteriores. Lo ideal es que en la ingesta de cada alimento principal no se tarde menos de 20 minutos. De hecho, lo aconsejable es dedicar un tiempo de al menos 30 minutos a una comida.

La decisión en torno a lo que se consume a diario es clave en el plan de bajar de peso. - Foto: Getty Images

Alimentos saludables en exceso

Tanto para bajar de peso como para mantenerse en condiciones óptimas de salud, es necesario ingerir diferentes tipos de alimentos. No obstante, se debe hacer énfasis en verduras, frutas y carnes blancas, pero evitando los excesos, asegura una publicación de la revista Mejor con Salud.

En ocasiones se consumen alimentos que son saludables, pero no en las porciones indicadas. Algunos de ellos pueden contener grasas u otro tipo de componentes cuyas cantidades elevadas generan resultados adversos.

De igual forma, se cometen otros errores como no beber suficiente agua, cuando este líquido es determinante para algunas funciones del cuerpo como la regulación del metabolismo.

También hay personas que dejan de comer o se saltan las comidas y esta no es la mejor forma de adelgazar ya que, además de crear deficiencias de nutrientes en el organismo, lo que se logra es que el metabolismo se ralentice y, por lo tanto, será más difícil perder peso.