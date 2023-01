Por este motivo una dieta no hace efecto y no se puede perder peso

Aunque en la actualidad existen muchas dietas que aseguran una pérdida de peso, como la de la manzana y la de la avena, no son precisamente, del todo, seguras.

Por lo tanto, existe otra que los expertos en salud de la Clínica Mayo resaltan, siempre y cuando sea bajo la supervisión de un profesional de la salud, ¿cuál? El ayuno intermitente que, de acuerdo con un artículo de salud publicado por dicha entidad, los efectos de este plan de alimentación que se basa en horas puede reducir las probabilidades del desarrollo de diabetes, pero, las mujeres en estado de embarazo deben consultarlo con su médico.

Según la Clínica Mayo, el ayuno intermitente es aquel periodo de tiempo en el que no se consume ningún alimento, sin embargo, de este, se derivan otros, como:

El ayuno intermitente 5:2: quiere decir que se come durante cinco días en la semana, y en los otros dos, se ayuna.

El ayuno diario: no restringe la ingesta de alimentos; sin embargo, solo se puede hacer durante ocho horas al día.

El ayuno alterno: la institución estadounidense de investigación lo describe en su portal web, en el cual la institución estadounidense de investigación lo describe en su portal web, en el cual solo se pueden consumir 500 calorías al día; sin embargo, se puede restringir su ingesta.

El ayuno intermitente tiene múltiples beneficios en la salud del organismo. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Motivo por el cual la dieta no hace efecto

Es entonces que el National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIH) desmiente o corrobora algunos mitos relacionados con este tipo de planes de alimentación que trazan como objetivo la pérdida de peso, pero tienen un resultado contraproducente, ¿por qué?

El NIH argumenta que las dietas suelen perder efecto porque en la mayoría de los casos no son ricas en nutrientes y no compensan el cuerpo con vitaminas y/o minerales, ya que algunos otros alimentos, se restringen.

Además, el motivo que más destaca en una dieta que no hace efecto, es la inconsistencia en quienes deciden hacerla. Es decir, que pierden el ánimo con el que iniciaron, pero la rigurosidad de la misma, incide en su ánimo.

Incluir las frutas en un plan de alimentación es importante para la salud del cuerpo. - Foto: Getty Images

Es importante destacar que muchas personas si suelen perder peso tras seguir las indicaciones propias de algunas dietas, sin embargo, como se mencionó anteriormente, al cansarse de las mismas, vuelven a recuperar inmediatamente el peso que tenían e incluso aumentarlo.

Por esto, uno de los consejos que da la institución de ciencia y salud americana para la pérdida de peso de manera segura, es mantener una dieta balanceada, rica en frutas, y verduras, que en lo posible sea diseñada por un profesional de la salud, porque irá de acuerdo a la condición física de cada persona.

Foto referencia sobre ejercicio. - Foto: Getty Images

A lo anterior, sugiere realizar ejercicios todos los días que incluso ayudaran a reducir las posibilidades del desarrollo de enfermedades como hipertensión, diabetes tipo 2 e insuficiencia cardíaca.

No se puede omitir la importancia que tiene el número de porciones y la cantidad de comida que se consuma, por lo que recomienda, comer moderadamente y “llenar la mitad de su plato con frutas y vegetales”.

Por ejemplo, alimentos con propiedades diuréticas ayudan a combatir la retención de líquidos y por ende, al estreñimiento, ya que su compuesto principal es el agua, una bebida que ablanda las heces y mantiene el cuerpo hidratado.

“Para perder peso, usted necesita quemar más calorías de las que come y bebe. Hay personas que parecen que pueden comer cualquier tipo de comida que quieran y aun así pierden peso”, señala en su portal, concluyendo que para que haya una pérdida de peso definitivamente se debe “usar más energía de la que ingieren a través de los alimentos”.