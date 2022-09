Diez recomendaciones para perder peso sin hacer dieta

Mantener un peso saludable va de la mano con tener buenas condiciones de salud y prevenir posibles enfermedades. Por esta razón, alimentarse de manera equilibrada y practicar ejercicio debe ser parte de los hábitos diarios de todas las personas.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el sobrepeso puede derivar en problemas cardiovasculares, principalmente en cardiopatías y accidentes cerebrovasculares, en diabetes y en trastornos del aparato locomotor como la osteoartritis.

Es muy frecuente que los consumidores acudan a las dietas como estrategia principal para bajar los kilos de más. Sin embargo, no siempre es lo más recomendable. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos indican que, quienes bajan de peso en forma gradual y constante, entre una y dos libras por semana, logran mejores resultados en no volver a recuperarlo.

Cuando las personas comen demasiado y no realizan suficiente ejercicio, suben de peso, asegura el portal de salud Healthline. Para mantenerse en un nivel saludable, las calorías que se ingieren deben ser equivalentes a la energía que el organismo consume en el desarrollo de sus funciones diarias.

De acuerdo con los expertos, si una persona tiene sobrepeso y quiere bajarlo, uno de los aspectos más importantes es no recurrir a las dietas “milagro”, pues en muchas ocasiones los resultados son temporales. Dado lo anterior, existen algunas recomendaciones para tener en cuenta con el fin de bajar los kilos de más o no subir de peso.

1. Masticar despacio. El cerebro requiere tiempo para procesar lo que el cuerpo ha ingerido, razón por la que masticar bien los alimentos hace que se coman lentamente, lo que se asocia con una menor ingesta y la tendencia a consumir porciones más pequeñas, según lo demuestra un estudio realizado con 30 mujeres sanas, publicado en el Journal of the American Dietetic Association y citado por el portal Alimente, del diario El Confidencial, de España.

2. Menos azúcar. El azúcar refinado es uno de los principales enemigos de un peso saludable y es el responsable de los principales desórdenes metabólicos que producen sobrepeso y diabetes, según concluyó un estudio publicado en The Journal of Clinical Investigation, citado por el portal Mejor con Salud.

3. Porciones pequeñas. Es clave no realizar ingestas grandes de alimento para favorecer la digestión y eliminar la sensación de pesadez.

4. Sustituir ingredientes. Dejar de lado los ingredientes que aportan muchas calorías y sustituirlos por aquellos más saludables, como frutas y verduras.

5. Hacer ejercicio. Según Mejor con Salud, el mejor complemento de una alimentación balanceada para perder peso es el ejercicio físico, como nadar, caminar, montar en bicicleta o trotar.

6. Bajarle al alcohol. El alcohol tiene una buena cantidad de calorías vacías y, además, deshidratan las células y hacen que el metabolismo se vuelva más lento. Por eso, evitar este tipo de bebidas es clave y lo mejor es recurrir al consumo de agua natural.

7. Dormir bien. Las investigaciones han demostrado la relación entre el déficit de sueño y el aumento de peso. Esto está relacionado principalmente con temas hormonales, pero también con el hecho de que, si el cerebro y el cuerpo no tienen energía, buscan obtenerla de los alimentos más calóricos.

8. Mejor las especias. Es importante prestar atención a los condimentos de las comidas. Las salsas aromáticas o las especias no añaden muchas calorías a los platos, pero las grasas puras como aceites, mantequillas o margarinas, aderezos como quesos, frutos secos, semillas o tostones de pan frito, tienen un aporte calórico muy alto, según un artículo publicado en la revista Elle, de España.

9. No saltar el desayuno. Cuando una persona no desayuna, después come más. Además, este alimento es clave para incorporar los carbohidratos y las calorías necesarias que le permiten al cuerpo tener energía para el resto del día.

10. Beber agua: Es importante decirle no a las bebidas refrescantes, alcohólicas, a los zumos empaquetados, a los batidos de fruta o lácteos y leches vegetales. Lo ideal es consumir agua pura, pues es la mejor forma de mantener el organismo hidratado y de evitar agregar azúcares y otras sustancias al cuerpo.