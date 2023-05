Cinco tipos de alimentos que son peligrosos para la salud

La alimentación en un elemento primordial para la vida de las personas, esta proporciona los nutrientes necesarios para subsistir. Sin embargo, el consumo de productos perjudiciales podría verse reflejado en la salud del consumidor, esto podría derivar en la aparición de graves enfermedades.

Por esa razón, es importante tener identificados los alimentos considerados malos para la salud y separarlos de la comida sana.

La mala alimentación trae consigo una gran cantidad de problemas de salud. La ingesta de alimentos cargados de sustancias dañinas generan cambios negativos en el organismo como, por ejemplo, el incremento de la presión arterial, de la glucosa, de los triglicéridos y del colesterol en la sangre.

A su vez, estos afectos terminan ocasionando que una persona pueda sufrir de hipertensión, de otras enfermedades cardiovasculares, de diabetes o de algún tipo de cáncer.

Grasas malas

Los expertos de Mayo Clinic, entidad sin ánimo de lucro dedicada a la práctica clínica, la educación y la investigación, explican que las grasas trans son el peor tipo de grasa para el cuerpo humano. Esto se debe a que incrementan el colesterol malo y disminuyen el colesterol bueno.

“Una alimentación cargada de grasas trans aumenta el riesgo de sufrir enfermedades cardíacas, la principal causa de muerte de los adultos. Cuantas más grasas trans consumas, mayor será el riesgo de padecer enfermedades cardíacas y vasculares”, agrega la entidad de salud.

Carne roja y procesadas

El consumo de carne se ha convertido en un debate en quienes dicen que es dañina, y en quienes la consumen después de hacer ejercicio, ya que es asociada con el desarrollo de ciertas enfermedades.

Su alto consumo se le atribuye a la aparición del cáncer colorrectal, que es una de las enfermedades que más ha cobrado vidas alrededor del mundo.

La OMS recomienda en uno de sus estudios titulado Diet, nutrition and the prevention of chronic diseases, no necesariamente eliminar el consumo de carne procesada, sino reducir su ingesta para contrarrestar el desarrollo del cáncer colorrectal.

Gaseosas y refrescos

Este tipo de bebidas se caracterizan por tener un contenido elevado de azúcar. Este factor pone en riesgo la salud de las personas, especialmente si se consume con mucha frecuencia.

“Muchas bebidas endulzadas son ricas en calorías y pueden causar aumento de peso, incluso en personas activas. Si tiene ganas de beber algo dulce, trate de elegir una bebida que esté hecha con edulcorantes no nutritivos (sin azúcar). También puede añadir sabor al agua simple o gaseosa con frutas frescas, vegetales, hierbas o un toque de jugo”, apunta Medline plus, sitio web de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.

Bebidas energéticas

Las bebidas energizantes se destacan por ser estimulantes y, según su promesa de valor, le brindan energía al cuerpo cuando este se encuentra agotado. No obstante, el no consumirlas de manera moderada puede ser perjudicial para la salud.

Un artículo publicado por la Universidad Central de Colombia señala que estos líquidos se encuentran catalogados como alimentos y, por esto, son de fácil acceso. Además, en los supermercados se encuentran junto a las bebidas hidratantes, optimizando su compra. Es de mencionar que su contenido no es nutritivo, y por esto, aumenta los riesgos para la salud.

Helados

Mejor con Salud explica que este producto es dañino, según como esté elaborado, ya que la mayoría de veces tiene grasas saturadas y azúcar añadido; además, de otros químicos que lo componen. Pero puede llegar a ser natural y saludable si se prepara en casa.

Los profesionales de salud mencionan que la mejor forma de prevenir enfermedades a corto, mediado y largo plazo es llevar una alimentación sana y equilibrada que contenga alimentos de todos los grupos, cabe mencionar que las porciones y cantidades variarán según la edad y el peso de la persona; por eso, lo mejor es consultar con un nutricionista para que brinde el plan de alimentación acorde a las condiciones y necesidades de cada paciente.