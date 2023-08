Comer rápido o lento: ¿cuál es mejor para la salud?

Para que una dieta o un plan alimentario funcione, “no se debe pensar solo en lo rápido que se perderá de peso, sino en los beneficios futuros de salud. Pero esto no pasará si no se empiezan a hacer pequeños cambios, y graduales, en nuestros hábitos alimenticios, para que nuestro organismo los vaya asimilando y se vaya acostumbrando; cuando el cuerpo no está preparado para una restricción calórica fuerte reaccionará con dolor de cabeza, mareos y náuseas, entre otros síntomas, por lo tanto nos generará estrés, frustración y no se logrará el objetivo”.