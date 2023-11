¿Cómo bajar el azúcar de forma rápida sin insulina?

Cuando los niveles de azúcar se elevan es porque el páncreas no secreta suficiente insulina o el organismo no utiliza de manera eficaz la que produce. Información de la Organización Mundial de la Salud (OMS) precisa que la insulina es una hormona que se encarga precisamente de regular la concentración de glucosa en la sangre y cuando esto no ocurre, se puede desarrollar la diabetes.