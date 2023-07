¿Cómo curar los rasguños de los gatos?, remedios naturales y opciones recomendadas

Los gatos son adorables, pero a veces sus afiladas garras pueden dejar rasguños en la piel de sus dueños o en otros animales. Estos rasguños pueden variar desde leves arañazos superficiales hasta heridas más profundas que requieren atención adecuada, por eso, es importante estar prevenido para tratarlos.

Rasguños leves

Para los rasguños leves, es importante limpiar la herida con agua tibia y jabón suave para evitar infecciones. Después de la limpieza, se puede aplicar un antiséptico suave como la solución salina estéril para ayudar a mantener la herida limpia. Según la Asociación Americana de Medicina Veterinaria (AVMA, por sus siglas en inglés), es esencial vigilar la herida para asegurarse de que no se enrojezca, se hinche o se vuelva dolorosa, ya que estos podrían ser signos de infección.

En caso de presentar un infección (manifestada por enrojecimiento, dolor o encarnación) es importante consultar al médico de urgencias, para evitar que la infección empeore.

Rasguños profundos

En cuanto a los rasguños más profundos, es aconsejable buscar atención médica para un tratamiento adecuado. Sin embargo, si no es posible acudir al doctor de inmediato, y no generan mayor dolor, se pueden tomar algunas medidas para brindar alivio y promover la curación.

Aloe vera

El aloe vera, conocido por sus propiedades curativas y calmantes, puede ser útil en estos casos. Según la American Society for the Prevention of Cruelty to Animals (ASPCA), el gel de aloe vera puede aplicarse suavemente sobre la herida para aliviar la inflamación y promover la cicatrización. Se puede obtener de la mata de sábila.

El aloe vera, conocido por sus propiedades curativas y calmantes, puede ser útil en estos casos. (Imagen de referencia). - Foto: Getty Images/iStockphoto

Caléndula

La caléndula es conocida por sus propiedades antiinflamatorias y cicatrizantes. Puede aplicarse en forma de crema o gel sobre los rasguños para ayudar a reducir la inflamación y promover la curación de la piel. Se recomienda diluir el extracto de caléndula en agua antes de su aplicación. Cuando el rasguño es en otro animal, hay que tener en cuenta que algunos gatos o perros pueden ser sensibles a esta planta, por lo que se debe observar cualquier reacción adversa.

La caléndula es conocida por sus propiedades antiinflamatorias y cicatrizantes. (Imagen de referencia). - Foto: Foto: Getty Images.

Manzanilla

La manzanilla también es ampliamente reconocida por sus propiedades calmantes y antiinflamatorias. Preparar una infusión de manzanilla y aplicarla tibia sobre los rasguños con una bola de algodón puede proporcionar alivio y ayudar a reducir la inflamación. Es importante asegurarse de que la infusión esté completamente fría antes de aplicarla en la piel, tanto de humanos como de animales.

La manzanilla también es ampliamente reconocida por sus propiedades calmantes y antiinflamatorias (Imagen de referencia). - Foto: Universal Images Group via Getty

Productos tópicos

Otra opción recomendada por expertos es el uso de productos tópicos diseñados específicamente para el cuidado de heridas en animales. Algunos productos disponibles en el mercado contienen ingredientes como el clorhexidina, un antiséptico eficaz, y el ácido hialurónico, que puede ayudar en la regeneración de tejidos. Estos productos suelen estar disponibles en forma de geles o sprays y pueden proporcionar una protección adicional contra infecciones.

Es importante recordar que cada caso puede ser diferente y que los rasguños profundos siempre deben ser evaluados por un veterinario, si es el caso de otros animales, y por un médico en el de personas. Además, se recomienda evitar el uso de remedios caseros no comprobados o productos no aptos para uso tópico (en la piel), ya que podrían empeorar la condición o causar reacciones adversas en los gatos.

Infecciones transmitidas por gatos

Los gatos pueden transmitir diversas infecciones, tanto a otros animales como a los seres humanos.

1. Toxoplasmosis: La toxoplasmosis es causada por el parásito Toxoplasma gondii y puede transmitirse a través de las heces de gatos infectados. Las personas pueden contraer la toxoplasmosis al entrar en contacto con tierra, arena o agua contaminada con heces de gato infectadas, o al consumir alimentos crudos o mal cocidos contaminados.

2. Rabia: La rabia es una enfermedad viral grave que puede afectar a los gatos y a otros mamíferos. Se transmite a través de la saliva de animales infectados, generalmente mediante mordeduras o arañazos. La transmisión de la rabia de los gatos a los seres humanos es poco común, pero puede ocurrir en casos de contacto directo con la saliva de un gato infectado.

3. Bartonelosis: La bartonelosis, también conocida como la enfermedad de los arañazos de gato, es causada por la bacteria Bartonella henselae. Se transmite a los humanos a través de arañazos o mordeduras de gatos infectados. También puede transmitirse por la pulga del gato, ya que las pulgas pueden ser portadoras de la bacteria.

4. Tiña: La tiña es una infección fúngica de la piel, el cabello o las uñas. Los gatos pueden ser portadores de hongos causantes de la tiña y transmitirlos a los seres humanos a través del contacto directo con su piel o pelos infectados. Además, los objetos contaminados por hongos, como cepillos o camas de gato, también pueden ser fuentes de infección.