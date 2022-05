¿Cómo dormir cuando se tiene el nervio ciático inflamado?

Descansar adecuadamente es fundamental para recuperar la energía que gasta el organismo a lo largo del día; no obstante, cuando un dolor fuerte se presenta, a veces resulta imposible conciliar el sueño y dormir plácidamente. Eso es lo que ocurre con la ciática.

Como explican desde el portal sobre medicina Mayo Clinic, se trata de un dolor que se produce en el nervio ciático, el cual se extiende desde la parte inferior de la espalda hasta las piernas, pasando por la cadera y los glúteos.

Sumado a esto, la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, Medline Plus, precisa que se trata de una molestia que aparece como un síntoma asociado a otras afecciones y no se clasifica como una enfermedad. Generalmente, puede producir dolor, debilidad, entumecimiento y hormigueo en uno de los lados del cuerpo, sobre todo en las piernas.

Entre las causas que originan este malestar, según Medline Plus, se listan la hernia de disco, el síndrome piriforme, lesiones de la pelvis, tumores, además de otras enfermedades.

Por su parte, desde la plataforma de difusión de información sobre salud Spine Health, comentan que la ciática puede presentarse con algunos síntomas como dolor en los glúteos o en las piernas (frecuentemente de un solo lado).

También, indican que este dolor puede ser más fuerte al sentarse o dificultar el movimiento, ponerse de pie y levantar la pierna. “Los síntomas específicos de la ciática también varían mucho en cuanto al tipo de síntoma, el lugar afectado y su gravedad; todo depende de la afección causante de la ciática”, agregan.

Aunque este dolor tiende a aliviarse en poco tiempo, desde Mayo Clinic aconsejan acudir a los profesionales de la salud cuando la ciática permanece luego de una semana o se siente un dolor cada vez más agudo. Igualmente, pueden ser signos de alerta: dolores repentinos y fuertes en la parte inferior de la espalda o la pierna, así como dificultades para controlar los intestinos o la vejiga.

¿Cómo dormir mejor con ciática?

Como mencionaron los expertos, la ciática se caracteriza por un dolor fuerte que llega a ser molesto para realizar las actividades cotidianas, por lo que podría afectar también la calidad del descanso.

De acuerdo con el portal de información médica DokHand, uno de los principales factores que influyen en el reposo es el el colchón, sobre todo cuando se padece un dolor agudo como el de la ciática. Por ello, su primera recomendación es escoger un colchón en el que se pueda apoyar correctamente la columna. manteniendo su posición normal sin generar alguna tensión adicional durante la noche.

Ahora, también existen otras recomendaciones que no implican comprar un nuevo colchón, como encontrar la posición adecuada para dormir. Si bien no hay una única forma aconsejable para acostarse, cuando el nervio ciático causa molestias, sí es posible identificar en qué posturas no se aumenta el dolor.

Para los especialistas del mencionado portal, la posición más idónea cuando el dolor se origina en la espalda baja es dormir boca arriba, ya que de esta manera la espalda tendrá mayor soporte en la noche. Asimismo, se sugiere poner una almohada u otro elemento que permita elevar las rodillas para más comodidad.

Teniendo en cuenta que no siempre el dolor se genera en la zona lumbar, sino también en una pierna o una nalga, una postura más cómoda es dormir sobre el lado opuesto a la zona afectada. En caso de optar por esta posición, desde DokHand recomiendan intentar doblar un poco las rodillas, atrayéndolas hacia el pecho, y poner una almohada o cojín entre las piernas, para aliviar la presión del nervio ciático.