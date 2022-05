¿Qué enfermedades causa dormir cerca del celular?

Muchas personas tienen la costumbre de utilizar el celular antes de conciliar el sueño y cometen el error de dejarlo cerca o debajo de la almohada durante toda la noche. Esto podría traer graves consecuencias para la salud, ya que afecta directamente la calidad del sueño y puede llegar a ocasionar enfermedades silenciosas.

Según el Departamento de Salud Pública de California (CDPH), dormir cerca de un ‘smartphone’ puede provocar tumores en las glándulas salivares y del nervio acústico, cáncer cerebral, dolores de cabeza (migraña constante), fatiga y reducción en capacidades cognitivas.

Además, un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), publicado en el año 2014, advierte que los teléfonos móviles son transmisores de radiofrecuencias de baja potencia, pues funcionan en un intervalo de frecuencias de entre 450 y 2.700 MHz y tienen un pico de potencia que va de 0,1 a 2 vatios. Precisa el documento que el aparato solo transmite energía cuando está encendido, y que la potencia desciende rápidamente al aumentar la distancia con el dispositivo.

“Una persona que utiliza el teléfono móvil a una distancia de entre 30 y 40 centímetros de su cuerpo –por ejemplo, al escribir mensajes de texto, navegar por internet o cuando se utiliza un dispositivo manos libres– estará mucho menos expuesta a campos de radiofrecuencia que quienes lo utilizan acercando el aparato a su cabeza”, señala el informe de la OMS.

Efectos negativos de dormir con el celular cerca

Esterilidad. De acuerdo con el portal Mejor con Salud, una investigación en la Universidad de Newcastle, Australia, demostró que hay una relación importante entre el uso de los ‘smartphones’ y la esterilidad en los hombres. “Además, estos dispositivos también pueden provocar una reducción de la calidad del esperma”.

Quemaduras en la piel. A su vez, la OMS indicó que existe la probabilidad de que este mal hábito puede llegar a aumentar el riesgo de cáncer; sin embargo, han dejado claro que no existe evidencia suficiente que confirme esto. También, la entidad ha dicho que el uso del teléfono móvil podría provocar quemaduras en la piel, a pesar de que las radiaciones son insignificantes. No obstante, otros estudios, como el de Advances in Medicine, confirman que no hay evidencia suficiente para vincular el uso del móvil con las afecciones de la piel.

Insomnio. Uno de los efectos negativos que tiene dormir cerca del celular es el impacto que tienen las ondas en el sistema nervioso. Las vibraciones del celular y su iluminación afectan el funcionamiento de la hormona que se encarga de regular el sueño.

Dolores de cabeza. Usar el celular antes de dormir es una de las principales causas de los dolores de cabeza y estrés. Un estudio del BMC Public Health analizó los efectos del uso del móvil en la salud mental de las personas en el período de un año y evidenció que, a largo plazo, el no descansar adecuadamente el cerebro podría ocasionar fuertes dolores de cabeza.

Niveles bajos de productividad. Expertos recomiendan apagar los dispositivos electrónicos por lo menos 30 minutos antes de dormir y alejarlos del cuerpo, para que se logre un descanso que permita una mejor productividad al día siguiente.

¿Cómo utilizar el celular antes de dormir?

Utilizar el celular antes de acostarse pasó de ser un hábito a una necesidad. Por esta razón, varios expertos han buscado soluciones que permitan emplear los teléfonos en la cama sin destruir lo que podría ser una buena noche de sueño. Estas son algunas del portal Shieldyourbody.com: