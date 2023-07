¿Cómo elegir el mejor hotel a la hora de viajar? Lujo y comodidad no siempre son la mejor opción

¿Cuánto tiempo va a pasar en el hotel?

Esta es una pregunta clave, pues hay hoteles muy lujosos que ofrecen una gran cantidad de servicios; sin embargo, si es un viaje turístico en el que los días comienzan muy temprano y acaban muy tarde, no se podrá disfrutar de ellos en su totalidad; por ejemplo, si las actividades o desplazamientos inician a las 6 de la mañana y se regresa sobre la medianoche, es muy poco probable que se disfrute del spa, las piscinas, restaurantes con libre demanda, salones de juegos o conferencias etc.

Ubicación

Acceso a transporte público

Comida

Debido a que muchas veces las actividades son muy temprano y no se regresa al hotel, sino hasta la noche, es importante no tener que preocuparse por el desayuno, pues salir a buscar un restaurante no solo significa perder tiempo, gastar más dinero y, pro qué no, perder el transporte a una actividad ya contratada.