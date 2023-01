¿Cómo eliminar la grasa de la espalda?

La grasa corporal es el resultado de la acumulación de lípidos en el tejido adiposo y en el tejido muscular que se sintetizan en el cuerpo como resultado de la digestión y el metabolismo de los azúcares, según explicó la compañía Alianza Team en su portal web.

Además, las grasas le aportan energía al cuerpo cuando este no recibe comida y, por lo general, se acumula en el abdomen, en las piernas, en los brazos, la espalda, entre otros. No obstante, las personas buscan disminuir el porcentaje de grasa de algunas zonas en específico y esto no es posible, pues la grasa del cuerpo no se elimina de forma localizada sino general, de acuerdo con la revista española ¡Hola!

Hay personas que realizan ejercicio con el fin de mejorar su salud y moldear el cuerpo. En ciertos casos, los hombres o mujeres buscan engrandecer sus músculos de pecho, brazos, hombros y espalda para formarlos a su gusto.

La espalda, una de las partes más difíciles de esculpir, requiere que se estimulen cada uno de sus músculos con ejercicios diferentes, por lo menos dos veces por semana, según expertos.

Para ello, es posible acudir a máquinas, pesas u objetos específicos que contribuyan a este objetivo. Sin embargo, en ocasiones es posible ejercitar esta parte del cuerpo con actividad física casera.

El portal especializado Mundo Deportivo explicó que es posible realizar una sesión de 30 minutos diaria para reducir la espalda ancha. Uno de estos ejercicios es llamado Supermán y para ejecutarlo hay que seguir los siguientes pasos:

Granos espalda - Foto: Getty Images/iStockphoto

1. Colocar el cuerpo boca abajo sobre una manta o colchoneta.

2. Extender los brazos hacia adelante y levantar la espalda arqueándola un poco hacia atrás.

3. Una forma de hacer el ejercicio más complejo es elevando los pies al mismo tiempo que los brazos.

4. Realizar diez repeticiones en dos series.

El ejercicio anterior debe ser complementado con una alimentación balanceada. Las recomendaciones del mismo portal en cuanto a una dieta saludable, son:

etnia africana; espalda; de cerca; imagen en color; Dominicano; mano; horizontal; adentro; Etnia latinoamericana e hispana; estilo de vida; sección baja; adulto maduro; sección en medio; una persona; Solo mujeres; exceso de peso; personas; fotografía; ratería; vista trasera; en pastel; torso; mujer - Foto: Getty Images

Recortar las proporciones de la comida: Mayo Clinic , entidad sin ánimo de lucro dedicada a la práctica clínica, la educación y la investigación, explicó que , entidad sin ánimo de lucro dedicada a la práctica clínica, la educación y la investigación, explicó que para controlar el tamaño de la porción se puede usar un plato o tazón pequeño y comer menores cantidades de alimentos con alto contenido calórico.

Sustituir harinas procesadas: en este caso se aconseja remplazarlo por cereales y harinas integrales.

Contar calorías: Medline Plus, sitio web de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, detalla que, en el caso de la mayoría de las personas con sobrepeso, reducir aproximadamente 500 calorías al día es un buen punto de partida para bajar de peso. En ese sentido, explica que consumir 500 calorías menos por día equivale a perder 450 gramos por semana (cerca de una libra).

Contar con frutas y verduras: en cada comida principal lo mejor es incluir una o dos porciones de fruta y verduras.

Aumentar el consumo de carnes magras: estas carnes contienen un alto contenido de proteína y un contenido de grasa relativamente bajo. estas carnes contienen un alto contenido de proteína y un contenido de grasa relativamente bajo. Las carnes que se pueden consumir son el pavo o pollo sin piel y las carnes rojas a las que se les haya removido la gran mayoría de grasa. La pechuga de pollo o pavo son las mejores opciones.

En cuanto a las razones por las que puede salir grasa en la espalda, suele aparecer por el mismo motivo por el que aparece en otros lugares del cuerpo. Entre las causas están una mala alimentación, enfermedades como la obesidad o el sobrepeso, efectos secundarios de algunos medicamentos, y el sedentarismo.

Las flexiones son un buen ejercicio para trabajar los músculos de la espalda. Foto: Getty images. - Foto: Foto: Getty images.

Además, hay que señalar que la edad es un factor que tiene un rol importante al momento de bajar de peso y quemar grasa corporal, pues a medida que se envejece, el cuerpo tiene cambios hormonales y metabólicos que impide la quema de calorías con facilidad.