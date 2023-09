¿Cómo hacer para que no suenen los gases estomacales?

El ruido que hace un gas es reconocible y característico, pero en ciertas ocasiones es algo que no se puede aguantar. Ante dicha situación, Jorge Ángel, un enfermero, explicó cómo hacer para que no suenen.

La alimentación no recomendada genera que el organismo no pueda asimilarlos correctamente, generando así que haya diferentes reacciones no esperadas, entre las cuales están las flatulencias. Inclusive, puede que las sustancias no se metabolicen adecuadamente, implicando que los gases aparezcan.