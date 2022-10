¿Cómo saber si se tiene una hernia?

Una hernia es un saco formado por el revestimiento de la cavidad abdominal (peritoneo), de acuerdo con Medline Plus, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.

Además, explicó en su portal web que el tipo de hernia que se tenga depende de la ubicación y estas son las más conocidas:

Hernia femoral es una protuberancia en la parte superior del muslo, justo debajo de la ingle. Este tipo es más común en las mujeres que en los hombres.

Hernia hiatal se presenta en la parte superior del estómago. Una porción de la parte superior del estómago se adentra en el tórax.

Hernia quirúrgica o eventración puede darse a través de una cicatriz si usted ha tenido una cirugía abdominal en el pasado.

Hernia umbilical es una protuberancia alrededor del ombligo. Sucede cuando el músculo alrededor del ombligo no se cierra completamente después del nacimiento.

Hernia inguinal es una protuberancia en la ingle. Este tipo es más común en los hombres. Puede bajar hasta el escroto.

No obstante, generalmente no hay síntomas y algunas personas tienen molestia o dolor que puede ser peor al levantarse, hacer esfuerzo o levantar objetos pesados, pero tarde o temprano, la queja más común es una protuberancia que es sensible y está creciendo.

Adicional, cuando una hernia se agranda, se puede atascar dentro del orificio y perder el riego sanguíneo a lo que se le denomina estrangulación y los síntomas incluyen:

Náuseas y vómitos.

No ser capaz de eliminar gases o tener evacuaciones intestinales.

Por ello, si se llegase a tener una hernia la cirugía es el único tratamiento con el que se puede reparar una hernia de manera permanente.

Así las cosas, Mayo Clinic, entidad sin ánimo de lucro dedicada a la práctica clínica, la educación y la investigación señaló que para prevenir las hernias se puede:

Mantener un peso saludable. El Ministerio de Salud en su página web explicó que se considera un peso saludable aquel que permite que la persona se mantenga en un buen estado de salud y calidad de vida. También se entiende como los valores de peso, dentro de los cuales, no existe riesgo para la salud de la persona.

Además, indicó que para saber si una persona está en un peso saludable, existen algunos métodos confiables. Uno es la determinación del Índice de masa corporal (IMC), que describe la relación entre peso y estatura y para calcular el IMC se necesita conocer el peso y la estatura y se aplica una sencilla fórmula matemática que consiste en dividir el peso entre la estatura al cuadrado: IMC = Peso (Kg) / Estatura al cuadrado (Mt).

Ejemplo: Una persona pesa 64 Kg y mide 1.5 metros: 64 / 1.5 x 1.5 = 28.44. Este dato indica el IMC de la persona (28.44) se encuentra en los valores correspondientes a sobrepeso.

Incorporar más alimentos ricos en fibra. Las frutas, los vegetales y los cereales integrales contienen fibra que puede ayudar a evitar el estreñimiento y el esfuerzo al evacuar. Las frutas, los vegetales y los cereales integrales contienen fibra que puede ayudar a evitar el estreñimiento y el esfuerzo al evacuar. En general, hay que intentar consumir 14 gramos de fibra por cada 1.000 calorías.

No levantar objetos pesados o hacerlo con cuidado. Si se debe levantar algo pesado, siempre se deben doblar las rodillas, no la cintura.

Dejar de fumar. El humo del tabaco contiene más de 60 sustancias químicas conocidas que causan cáncer y miles de otras sustancias nocivas.

De todos modos, la información antes dada de ninguna manera sustituye la asesoría médica y por ello lo primero que hay que hacer es consultar a un experto de la salud para que sea este quien guíe el proceso e indique qué es lo más adecuado para cada persona.