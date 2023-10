¿Cómo se manifiesta el colesterol alto en las uñas de los pies?

Así se manifiesta el colesterol alto en el cuerpo

La Clínica Mayo asegura que los niveles altos de colesterol no guardan relación con ningún síntoma, sin embargo, el Servicio Nacional de Salud de Reino Unido (NHS) comenta en uno de sus informes que si se observan manchas de color amarillo cerca de los ojos se denominan (xantomas) y posiblemente son depósitos de colesterol.

Además, los NHS mencionan que las uñas de los pies pueden ser un indicador de niveles altos de colesterol cuando no crecen, y/o se debilitan o se quiebran. No obstante, no se puede descartar un posible déficit de biotina o calcio, por ejemplo.