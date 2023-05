¿Cómo se prepara la cúrcuma para bajar de peso?

En la actualidad existe un sinnúmero de dietas que prometen la pérdida de peso, sin embargo, muchas de ellas son perjudiciales para la salud, porque no otorgan los nutrientes que el cuerpo necesita, según National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases de National Institutes Health (NIH).

Aunque estos planes de alimentación cumplan con el objetivo de una pérdida de peso -quizá, en corto tiempo-, no necesariamente el resultado permanece, puesto que, según lo mencionado, podría causar un efecto rebote, lo que quiere decir que el peso se puede recuperar en poco tiempo, con estos tipos de dietas que no son ricas en nutrientes.

“Además, si pierde más de 3 libras (casi 1½ kilos) a la semana por varias semanas, puede aumentar la posibilidad de que desarrolle cálculos biliares”, añade el centro especializado en su publicación oficial.

Cabe mencionar que los expertos de la Clínica Mayo señalan que los cálculos biliares son acumulaciones de fluidos que pasan por el estómago y se forman en la vesícula. Los causantes de estos depósitos podrían estar relacionados con el colesterol, el exceso de bilirrubina o el mal funcionamiento del órgano; por esto, para prevenir tanto daños hepáticos como biliares, se señala que la cúrcuma tiene un efecto protector.

Los NIH sugieren llevar a cabo una rutina física y un plan de alimentación adecuado para bajar efectivamente de peso sin poner en riesgo la salud, considerando que se debe quemar más calorías de las que se consumen.

“Estos hábitos de alimentación y ejercicio pueden ser una manera saludable de perder peso y no aumentarlo de nuevo”, añade.

Para bajar de peso se debe hacer ejercicio. - Foto: Getty Images

Ejercicios para bajar de peso y procurar la salud del cuerpo

De acuerdo con la Clínica Mayo, las rutinas físicas deben ser apropiadas para cada quien, por lo que recomienda que si una persona quiere entrenar con ejercicio aeróbico, debe hacerlo por lo menos en 150 minutos de manera pausada; pero si es intensa su sesión física, debe ser de por lo menos 75 minutos.

Si lo que se busca es perder peso, en un total de 300 minutos distribuidos en 42 minutos cada día de la semana, una persona puede lograr tal fin. Cabe recordar que en este ejercicio se puede caminar, correr, nadar, montar en bicicleta, entre otros.

No obstante, se debe considerar realizar ejercicios con levantamiento de pesas para fortalecer los músculos. La entidad de ciencia y salud sugiere entrenar dos veces a la semana, teniendo en cuenta que, en la mayoría de los casos, en un día se enfocan una o dos zonas musculares.

La alimentación y el ejercicio son claves para engordar de manera sana. - Foto: Getty Images/iStockphoto

¿Pero, cómo consumir cúrcuma para bajar de peso?

Tua Saúde en uno de sus artículos señala que la cúrcuma es una planta que se destaca dentro de la medicina y la gastronomía, gracias a sus propiedades como las antibacterianas y antiinflamatorias.

National Center for Complementary and Integrative Health dice que la cúrcuma también se denomina azafrán indicio o raíz de cúrcuma, que su origen está en el sudeste asiático, con una relación y familiaridad con el jengibre.

Como se mencionó, muchos son los usos de esta raíz, como por ejemplo, ser parte de tratamientos para la artritis, problemas digestivos y hepáticos. No obstante, también hay quienes la usan para perder peso, ¿cómo?

La cúrcuma es ideal para bajar de peso. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Según Mundo Deportivo, hay múltiples formas de consumir cúrcuma y obtener sus propiedades, pero la infusión puede ser ideal para la pérdida de peso, porque estimula el metabolismo. Sin embargo, antes de consumirla de manera regular se recomienda consultar con un profesional de la salud porque una alta ingesta no favorece el organismo.