¿Cómo tomar clorofila para desintoxicar el cuerpo?

De acuerdo con el portal de salud Tua Saúde, la clorofila “es un pigmento verde natural” que se puede observar en las plantas, en algunas frutas, y en las verduras. Además, tiene efectos antioxidantes y antiinflamatorios que ayudan combatir varias afecciones, entre ellas, la anemia.

Pero, ¿cuáles son los beneficios de la clorofila? Tal como se mencionó anteriormente, la clorofila puede deshinchar el cuerpo combatiendo afecciones sobre la salud como la hipertensión, el cáncer o la diabetes.

El portal citado explica que este pigmento ayuda a reducir el colesterol LDL en la sangre que es considerado malo. Cabe aclarar, que existe un colesterol HDL que se considera bueno para el organismo.

Continuando, la clorofila es usada para el tratamiento de la anemia porque ayuda en la producción de eritrocitos, explica el portal Tua Saúde, los cuales son encargados de transportar oxígeno al cuerpo.

Tras su ingesta, la clorofila al ser fuente de fibra, está presente en alimentos como el repollo o el aguacate, dando una sensación de saciedad, por lo que disminuye el apetito.

Como se indicó, son tales sus propiedades que puede no solo controlar la diabetes, sino prevenirla, ya que es una enfermedad crónica “en la cual el cuerpo no puede regular la cantidad de azúcar en la sangre”, explica, MedlinePlus, en su portal.

Cabe recordar, que la insulina es una hormona que es producida por el páncreas, que es primordial para darle energía a las células del organismo, por lo que la diabetes aparece cuando este órgano no la produce o el cuerpo hace resistencia.

Nurse giving blood sugar test to patient in home - Foto: Getty Images

La anemia “es una afección en la cual careces de suficientes glóbulos rojos sanos para transportar un nivel adecuado de oxígeno a los tejidos del cuerpo”, precisa en su portal la Clínica Mayo, que explica que esta afección debilita el cuerpo por lo que provoca cansancio.

Así mismo, asegura que la anemia puede permanecer por un largo o corto tiempo e identificarse en algunas ocasiones como grave o leve.

“La anemia se produce cuando la sangre no tiene suficientes glóbulos rojos“, dice la Clínica Mayo, ya sea porque el organismo no produce glóbulos rojos o así mismo los destruya.

Por consiguiente, la clorofila ayuda a en la prevención del cáncer. Tal y como lo señala en su portal, Tua Saúde, la clorofila erradica los radicales libres que no son buenos para el cuerpo, evitando la aparición de esta enfermedad terminal.

Por lo tanto, menciona que consumir todos los días este pigmento ayuda a reducir la aflatoxina que puede provocar afecciones en el hígado.

¿Cómo desintoxicar el hígado con clorofila?

La clorofila no solo se puede obtener tras la ingesta de los alimentos que la contienen, sino de los diversos suplementos que hay en el mercado, ya que ayuda a las funciones hepáticas, desintoxicando el hígado, eliminando las partículas a través de la evacuación, es decir, la orina y las heces.

Sin embargo, cabe volver a mencionar que se debe consultar con un médico para poder consumirla y así conocer sus contraindicaciones, ¿cuáles son?

Especialistas en nutrición recomiendan 5 raciones diarias entre frutas y verduras. Foto: Getty Images. - Foto: Foto: Getty Images.

Los efectos de la clorofila

El portal de salud destaca que no se recomienda el no consumo a niños y a mujeres que estén en embarazo o amamantando. Así mismo, recalca que quienes estén bajo fármacos como anticoagulantes no se sugiere su ingesta porque puede eliminar o reducir los efectos que tiene.

Entre tanto, el cuerpo de algunas personas reaccionan con la clorofila que les provoca diarrea y dolor estomacal. Además, de manchas en la piel.

¿Cómo consumir clorofila?

Tua Saúde, revela la siguiente receta.

Ingredientes

1/2 taza de clorofila (debe estar lista)

1 banano

2 cubos de hielo

Zumo de limón

Modo de preparación