¿Cómo tomar el té verde para reducir el riesgo de padecer diabetes, Alzheimer y parkinson?

Al preparar algún tipo de té es importante no agregarle azúcar.

La diabetes, la enfermedad de Alzheimer y el parkinson son algunas de las enfermedades más graves que existen. Cada una ataca de forma diferente al cuerpo, por eso, es de vital importancia comprender cada una de estas afecciones.

Por un lado, la diabetes es una enfermedad crónica que se presenta cuando el páncreas no secreta suficiente insulina o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Además, el Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales, que hace parte de los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos, explicó que existen tres tipos principales de diabetes: tipo 1, tipo 2 y gestacional.

Por su parte, la enfermedad de Alzheimer es la forma más común de demencia entre las personas mayores, de acuerdo con Medline Plus, la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos.

De hecho, el Instituto Nacional sobre el Envejecimiento, que hace parte de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, explicó que la enfermedad de Alzheimer es un trastorno cerebral que destruye lentamente la memoria y la capacidad de pensar y, con el tiempo, la habilidad de llevar a cabo las tareas más sencillas.

La enfermedad de Alzheimer dificulta el desarrollo de diversas funciones. - Foto: Getty Images

En cuanto al parkinson, este es un trastorno del movimiento que se da cuando las neuronas no producen la cantidad suficiente de dopamina. Según indica Medline Plus, en algunos casos la causa es la genética, pero no suele presentarse en más de un miembro de la familia.

“El parkinson suele comenzar alrededor de los 60 años, pero puede aparecer antes. Es mucho más común entre los hombres que entre las mujeres. No existe una cura para esta enfermedad. Sin embargo, existen diversas medicinas que a veces ayudan a mejorar enormemente los síntomas”, agrega la Biblioteca.

Ahora bien, son pocos los remedios naturales que ayudan a reducir el riesgo de padecer estas enfermedades y uno de estos es el té verde. “Muchos estudios han demostrado que los componentes de catequina en el té verde pueden tener varios efectos protectores en las neuronas, lo que disminuye de forma potencial el riesgo de padecer Alzhéimer y parkinson”, indica el portal Healthline.

De igual manera, este tipo de té ayuda a disminuir los niveles altos de glucosa en la sangre, por lo cual, disminuye también el riesgo de sufrir diabetes. Así se prepara el té verde:

Se agregan cinco hojas de las hierbas verdes que se vaya a utilizar en una olla con agua. Se pone a hervir y al finalizar se puede consumir.

Té verde. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Más beneficios del té verde

Reducir el riesgo de cáncer

El Instituto Nacional del Cáncer explica que los polifenoles del té verde, al ser antioxidantes, tienen una “actividad captadora de radicales libres, y pueden proteger a las células de sufrir daños en el ADN causados por las especies reactivas al oxígeno”.

Incluso asegura que algunas investigaciones hechas con animales corroboran el comportamiento de estos polifenoles que no permiten la proliferación de células malignas, asociadas con cáncer.

“Las células cancerosas se originan sin recibir señales de que se deben formar. Las células normales solo se forman cuando reciben estas señales”, puntualiza la entidad de salud.

También hace un énfasis sobre las enzimas que activa el té verde que cumplen con un rol de desintoxicación del cuerpo “como la glutatión S-transferasa y la quinona reductasa, que pueden ayudar a proteger contra la formación de tumores”.

Previene la inflamación de las encías

El estudio Té verde: una bendición para la salud periodontal y general, presidido por Anirban Chatterjee, Mini Saluja, Gunjan Agarwal, y Mahtab Alam, publicado en el Journal of Indian Society of Periodontology, señala que el té verde al tener un aporte de flavonoides tiene un efecto sobre la salud del cuerpo.

Té verde - Foto: Getty Images

El artículo científico menciona que esta bebida tiene una correlación para reducir la inflamación en las encías, que tiene que ver con periodontitis: una afección con un impacto sobre ellas cuando están irritadas, por lo que puede provocar que los dientes se caigan, siendo esta afección la que más experimentan los adultos.

Esta hinchazón puede causar mal aliento, sangrado, sensibilidad, encías de color rojo intenso, debido a la inflamación.