Complejo B para los glúteos: estos son sus beneficios

Las vitaminas del complejo B son la B1 (tiamina); B2 (riboflavina); B3 (niacina); B5 (ácido pantoténico); B6; B7 (biotina); B12; ácido fólico.

Vitamina B1 (tiamina): ayuda a las células corporales a convertir los carbohidratos en energía. También es esencial para el funcionamiento del corazón y las neuronas sanas.

Vitamina B2 (riboflavina): funciona en conjunto con las otras vitaminas del complejo B. Es importante para el crecimiento corporal y la producción de glóbulos rojos.

Vitamina B3 (niacina): es una vitamina del complejo B que ayuda a mantener saludable la piel y los nervios. En dosis altas también tiene efectos que reducen el colesterol.

Vitamina B6 (piridoxina): la vitamina B6 ayuda a la formación de glóbulos rojos y al mantenimiento de la función cerebral.

Acumula ocho vitaminas del grupo B. - Foto: Getty Images

Vitamina B12 (cianocobalamina): es importante para el metabolismo. También ayuda a la formación de glóbulos rojos y al mantenimiento del sistema nervioso central.

Folato (ácido fólico o B9): actúa con la vitamina B12 para ayudar en la formación de glóbulos rojos. Es necesario para la producción del ADN, que controla el crecimiento tisular y la función celular.

Ácido patoténico (B5): es esencial para el metabolismo de los alimentos. También desempeña un papel en la producción de hormonas y colesterol.

Biotina (B6): es esencial para el metabolismo de proteínas y carbohidratos, al igual que en la producción de hormonas y colesterol.

El complejo B tiene una gran cantidad de beneficios y el portal En Forma 180 resalta las propiedades de este para los glúteos. Según la plataforma, la vitamina B2 que tiene el suplemento mencionado cuenta con un papel importante en el crecimiento corporal y, por lo tanto, podría ayudar a crecer algunos músculos, como los glúteos.

Sin embargo, es oportuno señalar que el complejo B como tal no ayuda a aumentar los glúteos porque no es un componente anabólico, por lo cual, no tiene como resultado la hipertrofia corporal. Su ingesta también debe ser moderada.

¿Qué alimentos contienen vitamina B9?

Los alimentos naturales son clave en el aporte de ácido fólico, conocido como vitamina B9. - Foto: Getty Images/iStockphoto

En la familia del complejo B destaca un componente que es beneficioso incluso desde antes de nacer. La vitamina B9, también conocida como folato, favorece el desarrollo de los fetos durante el embarazo y no deja de ser necesaria una vez se crece. Con los años, el ser humano demanda cantidades distintas de este nutriente.

Como indica la Oficina de Suplementos Dietéticos de los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos, la importancia del folato es más vital de lo que se conoce. La entidad precisa que este componente es imprescindible para la formación del ADN y el material genético.

Además, la vitamina B9 o ácido fólico es uno de los nutrientes que se pueden obtener mediante la alimentación. Algunos de los ingredientes que conforman la dieta diaria contienen este compuesto, solo es necesario ser consciente de ello y tenerlos presente a la hora de cocinar.

Son especialmente ricos en folato los vegetales de hoja verde. Según precisa el portal de nutrición de la Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación, es aconsejable incluir estas verduras en las comidas principales, acompañadas de otros alimentos.

Además, entre otros alimentos que poseen vitamina B9 figuran las semillas, los cereales y ciertas proteínas de origen animal, como el hígado. También se destacan algunas frutas como la naranja y frutos secos como el maní.

Cabe mencionar que otra manera de ingerir vitamina B9 es por medio de suplementos dietéticos, los cuales refuerzan los niveles de este nutriente y complementan una alimentación balanceada.

Existen 13 vitaminas esenciales para el funcionamiento normal del organismo. - Foto: Getty Images/Image Source

Antes de agregar cualquier suplemento en la dieta diaria se sugiere visitar a los profesionales de la salud y determinar la cantidad necesaria dependiendo de la condición de salud particular. Vale mencionar que ciertas personas, como las mujeres en embarazo o los pacientes con problemas para absorber los nutrientes requieran cantidades adicionales de vitamina B9, pero esto solo lo puede indicar un médico.