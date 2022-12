Con estos hábitos diarios se puede fortalecer el sistema inmune

Expertos recomiendan consumir alimentos ricos en vitaminas A y C.

El Instituto Nacional del Cáncer, define el sistema inmunitario como esa red de células, órganos y tejidos que tiene como función proteger el cuerpo de agentes extraños. Compuesto de glóbulos blancos, el sistema linfático, las amígdalas, la médula ósea, es de vital importancia para la salud del cuerpo.

Es entonces que muchas enfermedades e infecciones están asociadas con este sistema cuando no funciona como debería, como por ejemplo:

Artritis reumatoide: de acuerdo con la Clínica Mayo, la artritis reumatoide “es un trastorno inflamatorio crónico”, que afecta las articulaciones. Así mismo, esta dolencia puede dañar órganos como el corazón, los vasos sanguíneos, pulmones y hasta los ojos.

Los síntomas que presentan las personas que la padecen son: fiebre, dolor e hinchazón en las articulaciones. Adicionalmente, este trastorno inicia en los dedos de las manos y los pies. Por esto, con el paso del tiempo la enfermedad se extiende en las “las muñecas, las rodillas, los tobillos, los codos, la cadera y los hombros”, explica.

Diabetes tipo 1: la Organización Mundial para la Salud (OMS) señala que "la diabetes es una causa importante de ceguera, insuficiencia renal, infarto de miocardio, accidente cerebrovascular y amputación de los miembros inferiores." Entre tanto, este tipo de diabetes se debe a la no producción de insulina del páncreas, ya que el sistema inmune lo ataca.

Hepatitis autoinmune: cuando el sistema inmune agrede las células del hígado, por ende, este se inflama.

Inmunodeficiencia primaria

La Clínica Mayo explica que la inmunodeficiencia primaria es un trastorno que “debilita el sistema inmunitario, y permiten que las infecciones y otros problemas de salud se desarrollen con mayor facilidad”.

La anterior afección aparece en aquellas personas que no suelen nacer con defensas inmunitarias, o su sistema no funciona, por lo que el contacto con virus, gérmenes o bacterias, provoca infecciones con mayor rapidez. Entre tanto, y una de las primeras causas de la inmunodeficiencia primaria es el factor genético que puede ser transmitido por ambos padres, o quizá, uno.

Hábitos para fortalecer el sistema inmune

Mejor con Salud, revela las claves para mantener el bienestar del sistema inmune. Sin embargo, es importante conocer el concepto de un médico.

Dormir bien: si bien es cierto que dormir las horas adecuadas es importante para que el cuerpo se restaure y el cerebro se renueve. El portal de salud asegura que en esta actividad nocturna, el sistema inmune produce células.

No consumir alcohol: éste es uno de los factores asociados a la mayoría de enfermedades, su alta ingesta puede ser perjudicial para la salud.

Consumir vitamina C: según MedlinePlus, la vitamina C tiene como función reparar los tejidos del cuerpo, es decir, que participa en la formación de una proteína que contribuye en el bienestar de los vasos sanguíneos, los tendones y la piel, por ejemplo.

Consumir vitamina A: por su parte, este nutriente ayuda a mantener y formar los tejidos tanto óseos como blandos.

No obstante, para tener un sistema inmune fuerte, la entidad de investigación estadounidense subraya que se deben tener buenos hábitos de higiene, y una alimentación sana que puede contribuir a la no aparición de infecciones. Por lo tanto, el limón, al ser una fruta rica en vitamina C, ayuda al fortalecimiento del sistema inmune, protegiéndolo de algunas infecciones.

Por esto, el portal Salud 180 asegura que con una taza de agua tibia y con el zumo de medio limón, se podrán ver los beneficios que tiene esta bebida en el organismo, por lo que recomienda consumir, en los primeros 7 días, dos cucharadas de jugo de limón, aumentando posteriormente su ingesta.