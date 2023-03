Consumir esta fruta ayuda a prevenir el Alzheimer y el Parkinson

La Alzheimer es un trastorno cerebral que destruye lentamente la memoria y la capacidad de pensar y, con el tiempo, la habilidad de llevar a cabo las tareas más sencillas. De acuerdo con Medline Plus, la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos.

Mientras que el Parkinson, es un trastorno del movimiento que se da cuando las neuronas no producen la cantidad suficiente de dopamina. Según indica Medline Plus, en algunos casos la causa es la genética, pero no suele presentarse en más de un miembro de la familia.

Los pacientes con parkinson necesitan un tratamiento farmacológico y unos hábitos especiales de alimentación. Foto: Getty Images. - Foto: Foto: Getty Images.

Aunque estas son enfermedades degenerativas, no afectan de igual forma a hombres y mujeres. Pues, existen diferentes factores genéticos, hormonales, neuroendocrinos y moleculares que están implicados en las diferencias en la patogenia de la enfermedad en cada persona.

Por ejemplo, la incidencia y prevalencia del Parkinson, según estudios, es entre 1,5 y 2 veces mayor en hombres que en mujeres. En las mujeres el inicio de la enfermedad es ligeramente más tardío que en hombres.

En ese sentido, es importante que tanto hombres como mujeres cuiden su alimentación y eviten llenar al organismo de comida chatarra o que no aporte las vitaminas y minerales que necesita para funcionar de manera óptima. De acuerdo con el portal, Cocina Vital es posible encontrar un alimento que trae grandes beneficios para la salud y ayuda a combatir el Alzhéimer y el Parkinson.

Se trata de la ciruela, la cual es una de las frutas que se llevan el título de ‘superalimentos’, esto debido a que en su composición nutricional pueden encontrarse diferentes vitaminas y minerales. Según la Fundación Española de la Nutrición, esta fruta tiene diferentes variaciones, desde su color amarillo, rojo, negro o verde -de lo cual también depende su sabor, siendo unas más ácidas que otras-.

La ciruela es un alimento con vitaminas y minerales buenos para el organismo. - Foto: Getty Images/Image Source

Sobre su contenido en nutrientes, la entidad señala que se trata de una fuente de minerales como el potasio y el calcio, que contribuyen al bienestar del organismo. Pero, además, es una fuente de vitaminas como la A y la C, que son reconocidas por su efecto antioxidante.

El sabor de la ciruela depende, en general, de la variedad: las amarillas son ácidas y jugosas; las rojas, dulces; las negras tienen un sabor dulce y aromático, mientras las verdes suelen ser muy dulces.

Beneficios

Su contenido de vitamina C ayuda en la síntesis y mantenimiento del colágeno de la piel.

Los polifenoles y el potasio favorecen el incremento de la densidad ósea, previniendo la osteoporosis y la osteopenia.

Su riqueza en antocianos tiene una acción antiséptica que ayuda a combatir procesos infecciosos.

Los flavoides fenólicos, las antocianinas, el ácido clorogénico, la quercetina y las catequinas poseen efectos antiinflamatorios sobre las células del organismo.

La fibra insoluble de la cáscara mejora el tránsito intestinal.

Su alto contenido de fibra soluble ayuda a eliminar grasas, azúcares, bacterias y toxinas del tracto digestivo.

Las fibras solubles ayudan a reducir los niveles de colesterol en la sangre.

Las partes del cerebro que controlan el pensamiento, la memoria y el lenguaje se ven fuertemente afectadas por estas enfermedades. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Previene el daño celular, producido por los radicales libres, gracias a sus antioxidantes.

La vitamina K evita la formación de calcio o ateromas que provocan la aterosclerosis.

Los fitonutrientes previenen patologías neurodegenerativas como el Alzheimer y el Parkinson.

Hay que precisar que la dieta debe ser balanceada y no solo estar basada en ciruelas, para así poder disfrutar de sus beneficios. También debe ser un plan que esté acompañado de otros hábitos saludables dentro del estilo de vida, como la práctica moderada de actividad física, siendo lo mínimo necesario 30 minutos al día, según indican los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos.