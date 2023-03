Truco rápido para definir los rizos sin usar calor en un minuto

Si se desea salir de la rutina frente al aspecto del cabello, este será un truco que no podrá pasar por alto.

Cuando se desea renovar la imagen, es habitual en las mujeres realizarse un cambio en el cabello, ya sea tinturándolo o realizando una variación en el peinado. En el caso de esto último y más, si se es de textura lacia, es realizar ondas y/o rizos que aporten volumen y movimiento.

Sin embargo, llevar a cabo este proceso puede demandar tiempo, que en muchas ocasiones no siempre se tiene disponible y es por ello que el portal Salud180 -que destaca contenidos relacionados con el estilo de vida- dio a conocer un truco sencillo y práctico que aportará a esa versatilidad que se le desea dar al cabello y con la que cualquier mujer que lo aplique, se sienta “fabulosa”.

El truco, que no requiere calor, solo requiere de un producto que es fácil de conseguir por lo económico que es: el papel aluminio. Ese mismo que se utiliza para conservar alimentos o cuando se quiere hornear alguno, inclusive, en las peluquerías lo emplean para los procesos de decoloración y en la absorción de tratamientos capilares.

Aunque su función en netamente estética, el uso del papel de aluminio puede ayudar a darle forma y volumen al cabello lacio, si se desean unas ondas o rizos temporales que aporten a un cambio temporal en la imagen personal. - Foto: Getty Images

Para hacer los rizos con este producto se necesitarán varios trozos de estos, pasadores o ganchos para el cabello, peinilla y crema para peinar. Este proceso, que se debe realizar en las noches para que en la mañana se vean los resultados, se deberá realizar de la siguiente manera:

1. Divida el cabello por secciones, según el gusto y qué tan marcados se desean los rizos u ondas.

2. Cada mechón o sección de cabello se deberá aplicar una cantidad moderada de crema para peinar. Luego, se deberá pasar el peine o cepillo con el que suela estilizar el cabello para una mejor distribución del producto.

Si se desea renovar la imagen, pero que no sea un cambio radical, se puede aplicar el truco del papel aluminio para crear ondas o rizos en el cabello. - Foto: Getty Images/iStockphoto

3. Lista la sección del cabello, esta se deberá envolver con un trozo del papel y que debe ser lo suficientemente largo para realizar el enrollado.

4. El trozo de papel aluminio se utilizará en forma de ‘palito’ para enrollar el cabello desde la base del cuero cabelludo hasta las puntas. En ambos extremos se debe poner pasadores.

5. Este paso se debe repetir en todo el cabello. Si se tiene un gorro, se puede emplear para recoger el cabello para evitar que alguno de los mechones se desajuste mientras se está durmiendo.

6. Al día siguiente, se retira cada trozo de papel aluminio con los pasadores. Si se desea, se puede aplicar un poco de laca o algunas gotas de aceite para el cabello. Para esto, primero, se aplica en las palmas de la mano y luego se distribuye en el cabello para darle el acabado final al look.

Cuando se haya estilizado el cabello, según los pasos indicados en este artículo, es importante que para finalizar el look se aplique un poco de laca para que los rizos no se deshagan tan rápido y puedan mantenerse durante el día. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Ahora bien, si se quiere un proceso más rápido en cuanto a los resultados, se puede utilizar papel aluminio y una plancha para el cabello. Se deben realizar los pasos de enrollado como los descritos anteriormente, pero a cada mechón o sección de cabello se le deberá aplicar calor por un par de segundos. Dejar enfriar, retirar el papel aluminio y los ganchos, y aplicar laca o un poco de aceite para finalizar el estilizado o peinado.

Todo lo anterior deja en evidencia que el papel aluminio es una herramienta que se puede utilizar de diversas maneras, según las necesidades e imaginación de la persona, claro está, en lo que respecta al cabello. No obstante, en la industria de la belleza se investiga qué otros usos se le puede dar a este producto para explotar al máximo sus cualidades y que éstas ayudan, no solo al cuidado del cabello, sino también a su estética a partir de implementación de nuevas técnicas que no sean tan invasivas y que beneficien la salud capilar.