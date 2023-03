Horquilla: tres remedios caseros que reparan las puntas del cabello

Ciertamente, el cabello es esa parte del cuerpo que tanto hombres como mujeres suelen organizar de diferentes maneras, ya sea cortándolo o tinturándolo, intentando cambiar así, su apariencia física.

Sin embargo, las puntas abiertas o las horquillas suelen ser “una alteración de las hebras”, explica Daniela Echeverri en el artículo de Mejor con Salud, que asegura que vuelven el cabello inmanejable y con una apariencia desarreglada.

Además, describe que las personas con un cabello reseco son las más propensas a tener horquilla; sin embargo, existen una amplia línea de productos que suelen intentar tratarlas, pero hay otros trucos sencillos o más bien remedios caseros que pueden repararlas, según el sitio web, como:

1. Vinagre de manzana

Es un producto que tiene efectos favorables en el organismo si se consume con moderación, ya que, al tener antioxidantes, puede ayudar a combatir distintas afecciones, como la diabetes. De acuerdo con un artículo publicado por Tua Saúde y revisado por la nutricionista Tatiana Zanín, el vinagre de manzana tiene una fibra llamada pectina, que reduce “la absorción de carbohidratos”.

No obstante, también tiene un uso capilar, que según Panorama Web, participa en la restauración de la fibra capilar, facilitando su manejo. Además, asegura que ayuda en el crecimiento del cabello, y combate la caspa.

Modo de preparación

Rociar el cabello con vinagre de manzana. Dejarlo actuar por 17 minutos. Luego lavarlo con champú y acondicionador.

2. Aguacate y aceite de oliva

El aguacate es un alimento que no solo colabora en el bienestar del cuerpo sino también en el fortalecimiento del cabello y la textura de la piel.

Por su parte, Tua Saúde, asegura que el aceite de oliva tiene muchos beneficios, por lo que sus propiedades antioxidantes se destacan, gracias a las grasas saturadas -monoinsaturadas- que lo componen. Además de tener la capacidad de hidratar la estructura capilar y reparar el cabello.

Modo de preparación

Cortar medio aguacate o el que se considere. En un recipiente macerar. Agregar ⅓ de una cucharita de aceite de oliva. Revolver hasta obtener una mezcla homogénea. Aplicar en las puntas por 15 minutos. Retirar con agua y champú.

3. Huevo

El huevo es un alimento rico en proteínas que al incluirlo en una dieta balanceada, el organismo se beneficia de todos sus componentes como la vitamina A, D y E. Además, es tan versátil que es usado en la cocina y en la belleza, utilizado como ingrediente para mascarillas caseras.

Triturar el aguacate. Agregar un huevo. Revolver hasta obtener una mezcla. Aplicar.

Sin embargo, la prolongada exposición al sol no se queda atrás, por lo que muchos estilistas aconsejan a sus clientes a mantener hidratado el cabello cuando salen de viaje, porque es la manera en la que más está vulnerable el cabello ante los rayos UV y se puede quemar.

Mundo Deportivo puntualiza que una de las señales que notifican que el cabello está quemado -con horquilla- es su resequedad, por lo que aconseja elegir un producto en el mercado que asegure la restauración de las hebras capilares, ya que necesita proteínas para restablecerlas.

Por otro lado, hay quienes se preguntan por los beneficios y la importancia que tiene el acondicionador, porque en muchas ocasiones no es usado. Por esto, entre sus atributos, el sitio All Things Hair explica que el cabello día a día se encuentra expuesto a agentes extraños que lo maltratan porque una vez que su cutícula esté abierta, inicia un proceso de deterioro, y es aquí en donde productos suavizantes como el acondicionador tienen una acción protectora que no solo nutre, sino que reduce el frizz y aumenta su elasticidad.