A mí me impacta mucho la condición en que termina un paciente con covid. Uno ya está acostumbrado a ver estos casos, pero es deprimente porque se les hace pronación, que es acostarlos boca abajo y se les deja así 48 horas. Eso les genera daños en la piel, en las rodillas, laceraciones en la boca y me impacta cuando los veo así muy malitos. La condición a la que los lleva la enfermedad es terrible y lo peor es que los lleva a la muerte.

Se me quedó un joven de 35 años. Falleció hace un mes y es duro porque tuve la oportunidad de hablar con él y era saludable. A veces estos pacientes tienen enfermedades que hacen que las cosas se compliquen, pero este no: no tenía malos hábitos y falleció. Es el más joven que he visto fallecer. Este virus afecta a todos y mata al que le toca morirse. Pero también me impacta lo que viven sus familiares. Nadie ve el cadáver. Con esos pacientes de covid no hay oportunidad y pienso que eso debe ser complejo para ellos. No verlo por última vez. Eso es bastante triste.

Yo pienso que yo estudié para esto y tengo la capacidad, el conocimiento, la práctica, la destreza de ejercer esa labor y la hago. Me da miedo porque estoy expuesto pero más por mi familia. Sería terrible llevarlo a la casa. Yo le tengo respeto al virus y soy estricto con la bioseguridad y lavado de manos y cuando llego a la casa tengo un protocolo: la ropa con la que he trabajado se deja aparte en un cuarto aislado y se lava con alcohol. Debo manejarlo con juicio porque mi mamá y mi hermano son adultos mayores. Gracias a eso no nos ha dado ni una gripita por acá.