Cuál es el jugo que ayuda a aliviar el dolor de huesos de manera natural

Los huesos dan soporte y permiten el movimiento. Además, protegen de lesiones al cerebro, al corazón y a otros órganos, de acuerdo con el Instituto Nacional de Osteoporosis y Enfermedades Óseas Relacionadas, que hace parte de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH, por sus siglas en inglés).

Por ello, cuidar los huesos es muy importante y una recomendación del Instituto es realizar ejercicio pues, al igual que los músculos, los huesos se ponen más fuertes con el ejercicio.

Así mismo, la alimentación es fundamental para mantener los huesos fuertes y sanos. De acuerdo con el portal Salud180, existe un jugo poderoso que ayuda a fortalecer los huesos y evitar el dolor de enfermedades como la artritis reumatoide.

Cabe señalar que esta enfermedad es crónica y se produce por la inflamación de las articulaciones y sus tejidos circundantes.

Sin embargo, se desconoce la causa de la artritis reumática, aunque varios estudios sugieren que se debe a factores genéticos y puede ser estimulada por factores ambientales, como heridas o virus, según el National Institute of Arthritis and Musculoskeletal and Skin Diseases.

Salud 180 reseña un poderoso jugo antioxidante y antiinflamatorio que ayuda a combatir el dolor de la inflamación y fortalece los huesos. Esto debido a que está hecho de componentes ricos en vitaminas.

Ingredientes:

2 ramas de perejil

Un chile verde

Jugo de 5 naranjas

Dos ajos

Preparación:

Pelar los ajos y añadirlos a la licuadora.

Agregar los demás ingredientes.

Batir hasta obtener una mezcla homogénea.

Otros jugos que fortalecen los huesos

El jugo de apio y piña es una bebida diurética que impulsa la eliminación de los líquidos para desinflamar los tejidos.

Un estudio realizado por la Universidad Sri Ramachandra (India) señala que la piña cuenta con una enzima conocida como bromelina, la cual se destaca por su capacidad para disminuir la inflamación.

Ingredientes

1 manojo de apio

½ piña picada

1 vaso de agua (200 ml)

Preparación

Lavar el manojo de apio, trocearlo y llevarlo al vaso de la licuadora.

Acto seguido, agregar la piña picada y un vaso de agua para facilitar la mezcla.

Después procesar a máxima velocidad y consumirlo recién hecho, sin colar.

Se recomienda tomarlo una vez al día.

Jugo de naranja, ajo y perejil

Por un lado, la naranja contiene mucha vitamina C, que fortalece el sistema inmunológico, afirma este estudio de la Universidad de Otago (Nueva Zelanda).

Por otro lado, el ajo es un buen antiinflamatorio, según un estudio de la Yunnan Academy of Agricultural Sciences (China).

Pepino y cebolla

El pepino es un antiinflamatorio natural, según afirma un estudio realizado por la Universidad Nacional del Altiplano (Perú).

Por su parte, una investigación de la Universidad de Concepción (Chile) señala que la cebolla tiene compuestos sulfurosos que protegen frente al daño oxidativo y los desequilibrios en el proceso inflamatorio del cuerpo.

Ingredientes

½ pepino.

¼ de cebolla.

2 cucharadas de aceite de oliva (32 gramos).

1 vaso de agua (200 mililitros).

