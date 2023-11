¿Cuál es el mejor superalimento para fortalecer la flora intestinal?

Por su parte, el sitio web Biomes precisó que el 85 % de las bacterias existentes en el organismo son “buenas” y hacen parte de la microbiota o flora intestinal. Sin embargo, el 15 % faltante hace parte de las “llamadas bacterias putrefactas que, aunque suene mal, no pueden hacer daño mientras sean minoría” .

“El problema estriba en que si no sigues una dieta equilibrada y consumes demasiado azúcar, carne o comida preparada estás generando un auténtico paraíso para las bacterias putrefactas que empezarán a multiplicarse como locas ”, agregó la fuente citada.

Alimentos que fortalecen la flora intestinal