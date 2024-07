¿Cuáles actos y eventos desarrollará el Observatorio para celebrar sus 200 años?

El Observatorio ha realizado,



Ensayos homenaje a los 200 años del Observatorio Astronómico Nacional



Esta actividad fue propuesta por la División de Investigación de la sede Bogotá de la Universidad Nacional con el fin de presentar trabajos inéditos acerca del Observatorio Astronómico Nacional



Workshop on "Migrant Scientists in the Twentieth Century"



Esta actividad fue propuesta por el Instituto di Fisica Generale Applicata of the Università degli Studi di Milano y la Universidad Nacional de Colombia. Se llevó a cabo en la ciudad de Milán, Italia y dedico sus sesiones a los procesos migratorios de investigadores y científicos en este siglo.



Jornada de Observación



El próximo primero de agosto Astronomía en la UN. Se realizará una noche de observación



del cielo desde la plaza central de la UN. Es una actividad abierta al público en general



Exposiciones



Durante la segunda semana de Agosto se abrirán las puertas a las siguientes



Exposiciones:



1- Exposición de libros de astronomía en la Biblioteca Luis Angel Arango. Se presentaran publicaciones raras y curiosas de sabios como Francisco José de Caldas Julio Garavito Armero, entre otros y libros tanto profesionales como de divulgación en Astronomía.



2- Exposición de trabajos y archivos históricos. Esta se llevara a cabo en el salón de exposiciones de la Facultad de Ingeniería, Sala de exposición de archivo de la UN, Biblioteca central de la UN y el Observatorio Astronómico Nacional.



Del 11 al 15 de agosto se realizará:



- II Escuela Colombiana de Astrofísica. 11- 15 de Agosto de 2003



- Tópicos de Astronomía Extragaláctica. Ph.D. Miriani Pastoriza. Universidad de Federal do Río Grande do Sul



- Teoría y observaciones de discos primordiales alrededor de estrellas. Ph.D. David R. Ardila. John Hopkins University (EUA)



- Dinámica de galaxias. Ph.D. Irapuan Rodrigues



Service d'Astrophysique - CEA. Saclay (Francia)



Auditorio Observatorio Astronómico Nacional



Universidad Nacional de Colombia



- Curso historia de la ciencia. 11-15 de Agosto de 2003



- Alejandro de Humboldt. Profesor: Michael Zeuske



Universidad de Colonia (Alemania)



- Europa al revés: Los antípodas en el imaginario del Renacimiento. Profesor Paolo Vignolo. Universidad Bocconi de Milán (Italia)



- La astronomía en Colombia. Profesor Jorge Arias de Greiff. Universidad Nacional de Colombia (Colombia)



Auditorio Clemens Hayos de la Facultad de Ciencias



Universidad Nacional de Colombia



