¿Cuáles son las 7 etapas del alzhéimer?

Primera fase: asintomática

La persona se considera en buen estado de salud, ya que no muestra signos típicos de demencia ni, en particular, de alzhéimer. Esto significa que sus capacidades cognitivas se mantienen en niveles normales. A pesar de esto, en ocasiones, a través de pruebas de diagnóstico, es posible identificar la presencia de acumulaciones de proteínas características del alzhéimer, incluso cuando no hay síntomas evidentes.