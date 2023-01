¿Cuáles son las causas de la pérdida de memoria a corto plazo?

La pérdida de memoria a corto plazo es más común de lo que se cree. Situaciones como conocer a alguien e inmediatamente olvidar su nombre, perder las llaves del carro o entrar a una habitación y olvidar por qué se está allí son muestra de esto, por lo que es recomendable tratarla a tiempo.

La neuróloga y directora clínica de neurología ambulatoria de UCHealth de Estados Unidos, Samantha Holden, indica que la pérdida de memoria a corto plazo es la afectación de la capacidad para almacenar, mantener y recuperar determinada cantidad de información en un periodo corto de tiempo (30 segundos a un minuto).

Los investigadores y psicólogos Alan D. Baddeley y M.E. Hitch, por medio de un experimento que realizaron en 1974, concluyeron que la memoria tiene tres componentes, los cuales son los que se ven afectados al momento de tener pérdida de memoria. Los componentes son:

Golpe en la cabeza. - Foto: Freepik

Bucle fonológico: Un sistema de almacenamiento verbal.

Agenda visoespacial: Un sistema de almacenamiento para la información visual y espacial.

Un sistema central ejecutivo que se encarga de dirigir y controlar las operaciones.

Por otro lado, Sanam Hafeez, psicóloga y fundadora del Comprenhesive Consulation Psychology Services, explica en el sitio web de la consultora que la pérdida de memoria a corto plazo es una consecuencia normal del envejecimiento, pero que también puede afectar a personas con condiciones médicas relacionadas con la depresión o lesiones cerebrales.

Holden indica que esta condición puede ser un síntoma originado de una conmoción cerebral, las cuales son lesiones cerebrales traumáticas ocurridas por un fuerte choque o golpe directamente en la cabeza. Los casos más comunes son en los accidentes de tránsito o en la acción de deportes de contacto.

Los golpes en la cabeza ocasionan pérdida de memoria a corto plazo. - Foto: Freepik

Normalmente, la pérdida de memoria a corto plazo en estos casos ocurre durante unos cuantos meses y después se va automáticamente. No obstante, hay que tener en cuenta e informar a una entidad médica la sensación de los síntomas que conllevan esta condición, los cuales son pérdida de conocimiento, confusión, dificultad para caminar o alteración en los movimientos oculares.

Por otro lado, Holden señala que, para mitigar las consecuencias de la pérdida de memoria, se recomienda hacer ejercicios prácticos para ayudar al cerebro. Estos pueden ser escribir o aprenderse un patrón rutinario. “El cerebro ama la estructura y la rutina, por lo que poner tanto orden y consistencia como puedas en tu día le ayudará a recordar mejor”, puntualiza.

Hafeez afirma que el 11 % de los adultos mayores de 45 años son propensos a tener pérdida de memoria, generado por el deterioro cognitivo. A nivel interno, dentro del cerebro, algunas áreas encogen su tamaño, por lo cual la transmisión entre neurotransmisores se vuelve menos efectiva y el flujo sanguíneo disminuye.

La recomendación es mantener la mente activa, para que no pierda el impulso. Se pueden realizar actividades de lectura, escritura o pasatiempos. También se propone que las labores rutinarias ayudan en gran medida. Cabe resaltar que el cuidado del sueño y la nutrición también aportan a mejorar la salud del cerebro.

El sueño ayuda a disminuir la pérdida de memoria. - Foto: Freepik

Los recuerdos se almacenan en el cerebro durante el sueño sin movimientos oculares rápidos. Por lo tanto, para tener una memoria que funcione de manera saludable, se debe entrar en esas etapas profundas del sueño, que generalmente ocurren dentro de la primera hora después de quedarse dormido y dentro de ciclos a lo largo de la noche, según Holden.

Durante el sueño, el cerebro también activa el sistema glinfático, el cual elimina los desechos del cerebro para mantener el funcionamiento óptimo del sistema nervioso central cuando el cuerpo está despierto.

Si el sistema glinfático no puede hacer su trabajo, el cerebro será menos efectivo para recordar cosas al día siguiente. “Una mala noche de sueño deja “corriendo no solo con un tanque de gasolina vacío al día siguiente, sino como si no se hubiera cambiado el aceite”, compara Holden.