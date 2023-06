¿Cuáles son los efectos secundarios de consumir acaí todos los días?

La Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, MedlinePlus, sugiere una ingesta diaria de 2 a 3 porciones de frutas, puesto que son alimentos ricos en minerales y vitaminas. Sin embargo, no se debe exceder su consumo porque algunas de ellas pueden tener efectos secundarios o contraindicaciones, como en el caso del acaí.

Conocido también como azaí, tiene un aporte alto en proteínas, carbohidratos y grasas, útiles para combatir el insomnio y la debilidad muscular, explica Tua Saúde.

También menciona que se destaca por tener propiedades antioxidantes y antiinflamatorias, reduciendo el riesgo de envejecimiento prematuro.

Cabe recordar que científicamente, se le conoce como Euterpe oleracea usado en la gastronomía para la preparación de muchos platos y bebidas. Por esto, el sitio describe que puede:

Brindar energía al cuerpo

Tal y como se mencionó, esta fruta al estar compuesta de proteínas y carbohidratos tiene la capacidad de contrarrestar la debilidad muscular y el agotamiento.

Combatir la anemia

La Organización Mundial de la Salud (OMS) explica que la anemia “es una afección en la que el número de glóbulos rojos o la concentración de hemoglobina dentro de estos es menor de lo normal”, que suele producir cansancio, debilidad, mareos y dificultad para respirar.

De ahí que Tua Saúde menciona que el acaí como está compuesto de hierro puede reducir el riesgo de una anemia ferropénica.

La anemia es una afección relacionada con la sangre. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Disminuir el riesgo de enfermedades neuronales

Por otra parte, la OMS menciona que “la demencia es el resultado de diversas enfermedades y lesiones que afectan el cerebro. La enfermedad de Alzheimer es la forma más común de demencia y puede representar entre un 60 % y un 70 % de los casos”, indica.

Aunque la Clínica Mayo precisa que no se puede prevenir esta enfermedad, ciertamente se puede reducir el riesgo con el cambio de hábitos como un plan de alimentación balanceado que esté asociado con la dieta mediterránea.

A partir de ahí, es que el acaí puede ser ideal porque según Tua Saúde sus compuestos antioxidantes actúan como antiinflamatorios en las células cerebrales.

El acaí tiene antioxidantes. - Foto: LightRocket via Getty Images

Combatir el estreñimiento

El National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK) lo describe como “una afección en la cual la persona podría tener menos de tres evacuaciones a la semana”. Entre los síntomas más usuales de esta afección estomacal se encuentran el esfuerzo que hay por evacuar; el dolor estomacal; y una dificultad para desocupar el recto.

Por tanto, el autocuidado es uno de los tratamientos más eficaces; sin embargo, si el estreñimiento empeora y se vuelve crónico, es importante consultar con un médico, quien dará indicaciones precisas, entre las cuales sugerirá modificar el plan de alimentación.

Sin embargo, incluir frutas como el acaí, puede ser útil para combatir el estreñimiento, puesto que al ser rica en fibra promueve en el movimiento intestinal expulsando más fácil las heces mejorando el tránsito.

Gracias a su fibra el acaí puede combatir el estreñimiento. - Foto: Getty Images / AndreyPopov

Los efectos secundarios y las contraindicaciones del consumo de acaí

Tua Saúde menciona que el consumo de acaí, no engorda siempre y cuando no se adicione azúcar, de lo contrario podría evidenciarse un aumento de peso gracias a su aporte calórico.

Además, Mundo Deportivo señala que esta fruta no es recomendable para quienes tienen problemas con el sueño, es decir, insomnio, porque como se explicó en un principio, esta fruta se caracteriza por brindarle energía al cuerpo.

Además, cabe mencionar que el acaí puede provocar efectos contrarios como reacciones alérgicas, por lo que es importante prescindir de su consumo si esto ocurre.

Finalmente, es fundamental consultar con un profesional de la salud para incluirla en una dieta balanceada, y así aprovechar sus beneficios.