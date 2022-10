¿Cuándo no es bueno teñirse el cabello?

A la hora de definir un estilo, tanto hombres como mujeres acuden a teñirse el pelo ya sea como símbolo de una nueva etapa de la vida, necesidad de cambiar la imagen frente a la sociedad o en algunos casos para ocultar el efecto natural del envejecimiento.

Se calcula que más de un tercio de las mujeres mayores de 18 años y el 10% de hombres mayores de 40 años utilizan tintes para el cabello, según el Instituto Nacional de Cáncer (NIH). Además, explica que las tinturas que se venden normalmente en el mercado cosmético contienen sustancias que pueden llegar a ser nocivas para la salud.

“Los tintes permanentes, los cuales representan aproximadamente el 80 % de los productos que se comercializan actualmente, consisten en “intermedios” de tinte incoloros (sustancias químicas llamadas aminas aromáticas) y “acopladores” de tinte. En presencia del peróxido de hidrógeno, los intermedios y los acopladores reaccionan unos con otros para formar moléculas pigmentadas”, explica.

Se conoce que los colores más oscuros son los que tienen una mayor presencia de compuestos intermedios. Son cerca de 5 mil sustancias diferentes las que se pueden encontrar en un solo tinte, algunas de ellas han sido calificadas como cancerígenas por la comunidad científica.

- Foto: Getty Images/iStockphoto

Según un estudio de la Division of Occupational and Environmental Medicine de Lund, el uso frecuente de tintes de cabello puede incrementar la aparición de cáncer de vejiga. Además, señala que no solamente están en riesgo quienes se aplican los tintes, sino que también aquellos que están en contacto con los mismos.

¿Cuándo no teñirse el cabello?

A pesar de que la recomendación de los expertos de la salud es evitar la aplicación de tintes en el cabello, existen unas situaciones especiales en las que se debe evitar por completo.

Es importante no teñirse en caso de ser alérgico a los tintes, esto debido a que la reacción que pueda tener el organismo traería consecuencias graves. Para el portal Salud 180, estas alergias pueden venir acompañadas de comezón, ardor y urticaria.

“Algunos ingredientes de los tintes de cabello generan comezón, ardor y urticaria, así que lo mejor es probar en una zona una pequeña porción, antes de aplicarlo por completo (...) Cuida tu salud y no la arriesgues, es válido querer cambiar de apariencia, pero de forma responsable. Acude con un especialista y pregunta por las opciones que dañarán menos tu cabello y salud”, expone.

- Foto: Getty Images/iStockphoto

Otro de los casos en los que se debe evitar es cuando se presenten patologías inflamatorias en el cuero cabelludo así como lo explica el portal experto Infosalus.

“No obstante, sí aconseja evitarlo en caso de alergia al tinte, así como en procesos inflamatorios del cuero cabelludo (psoriasis, dermatitis seborreica, por ejemplo), así como en el embarazo”, señala.

Según un estudio citado por dicho medio que se llevó a cabo en Brasil, demostró que hay una incidencia mayor en la aparición de leucemia en menores de dos años cuyas madres utilizaron tintes para el cabello mientras se encontraban en periodo de gestación.

Además, también existen consecuencias estéticas, ya que el uso reiterativo de los tintes para el cabello elimina el pigmento natural del mismo, adulterando su color y debilitándolo. Esto derivará en la pérdida visual de lucidez del pelo.