Desnutrición infantil: 377 niños murieron en el último año por falta de comida; Gobierno Petro no logra contener la tragedia

Al otro lado de la línea, le cuesta hablar. No solo porque su español es escaso y tímido, sino porque aún, a sus 21 años, no logra hallar las palabras precisas para referirse a su fallecido hijo, de solo 15 meses de nacido, y que estas no la laceren hasta el alma. La pérdida del pequeño ocurrió a finales de diciembre pasado.