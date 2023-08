Dolor de rodilla: remedio natural para aliviarlo y reducir la inflamación

El dolor de rodilla es uno de los más recurrentes no solo en la vejez, sino a lo largo de la vida. | Foto: Getty Images

Estas causas, en principio, no configuran un escenario grave. Sin embargo, la evaluación médica es esencial para verificar a detalle el estado de la rodilla y así obtener un diagnóstico preciso.

Una lesión compleja en la rodilla puede requerir, incluso, de una intervención quirúrgica, de manera que el dolor de rodilla no debe subestimarse.

El dolor en las rodillas no so llega con el paso de los años, algunas lesiones y hábitos pueden afectar esta parte del cuerpo. Foto: Getty Images. | Foto: Foto: Getty Images.

Remedio natural para aliviar el dolor de rodilla

La medicina alternativa ofrece múltiples opciones para aliviar el dolor de rodilla. No obstante, es pertinente recordar que los remedios caseros no cuentan con respaldo científico, de manera que su efectividad no está garantizada.