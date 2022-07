El alimento que ayuda al rejuvenecimiento y a prevenir enfermedades neurodegenerativas

Con el paso del tiempo, todos los órganos envejecen, incluido el cerebro. Puede que este y la médula espinal se atrofien o que las neuronas comiencen a transmitir mensajes de forma más lenta que antes.

“La reducción en el pensamiento, la memoria y la capacidad cognitiva es una parte normal del envejecimiento. Estos cambios no son iguales en todas las personas. Algunas presentan muchos cambios en los nervios y en el tejido cerebral. Otras tienen pocos cambios. Estos cambios no siempre están relacionados con efectos en su capacidad para pensar”, explica Medline Plus, sitio web de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.

Para mantener un cuerpo saludable es fundamental tener un estilo de vida saludable. Tener hábitos buenos, alimentación sana, ejercicio físico y mental, para evitar el desarrollo de enfermedades y complicaciones en la salud, las cuales pueden afectar al cerebro y al sistema nervioso.

En su sección de Nutrición, el portal web Mundo Deportivo destaca que el consumo de champiñones podría contribuir a la prevención de enfermedades neurodegenerativas. Esto concluyó un estudio. “Investigadores del Centro de Investigación Biomédica de La Rioja (CIBIR) y del Centro Tecnológico de Investigación del Champiñón de La Rioja (CTICH) han evaluado los efectos neuroprotectores de añadir a la dieta dos hongos cultivados frecuentes en los supermercados y en las tapas de los bares: el champiñón blanco (Agaricus bisporus) o el Portobello (Agaricus bisporus brunnescens)”.

El quipo investigador explicó que el estrés oxidativo cerebral es uno de los principales factores de riesgo para tener una enfermedad neurodegenerativa. Teniendo en cuenta esto y los resultados del estudio, señalan que incluir champiñones en la alimentación puede ser una opción saludable para contribuir a la prevención de este tipo de enfermedades.

Enfermedades neurodegenerativas

Según indica Medline Plus las enfermedades neurodegenerativas afectan varias acciones que el cuerpo humano realiza (movimiento, hablar, equilibrio, respirar). En algunos casos muchas de estas afecciones se presentan por ser genéticas, otras por lesiones cerebrales y en otros se desconoce.

Algunas enfermedades neurodegenerativas incluyen:

Enfermedad de Alzheimer.

Esclerosis lateral amiotrófica.

Ataxia de Friedreich.

Enfermedad de Huntington.

Demencia con cuerpos de Lewy.

Enfermedad de Parkinson.

Atrofia muscular espinal.

Alzheimer

El Alzheimer es un trastorno cerebral que paulatinamente destruye la memoria y la capacidad de pensar. Según explican los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, en la mayoría de los casos los síntomas se presentan, por primera vez, mucho tiempo después en la vida del individuo.

El Alzheimer es la forma más común de demencia y “acapara entre un 60 % y un 70 % de los casos”, según datos de la Organización Mundial de la Salud. Esta entidad explica que el número de personas con esta enfermedad está aumentando rápidamente. “La demencia afecta a nivel mundial a unos 50 millones de personas, de las cuales alrededor del 60 % viven en países de ingresos bajos y medios. Cada año se registran cerca de 10 millones de nuevos casos”.

Sobre las causas de esta enfermedad, los expertos aún no conocen las causas específicas. Consideran que este tipo de demencia es el resultado de diferentes elementos como factores genéticos, ambientales y el estilo de vida al que fue sometido el cerebro por varios años.

Las personas con Alzheimer pueden sufrir cambios en su conducta y comportamiento, pues la enfermedad puede afectar el estado de ánimo:

Depresión.

Apatía.

Aislamiento social.

Cambios de humor.

Desconfianza en los demás.

Irritabilidad y agresividad.

Cambios en los patrones de sueño.

Desorientación.

Pérdida de la inhibición.

Delirios (creer que les hicieron algo).

Esta enfermedad recibe este nombre en 1906, gracias a que Alois Alzheimer, psiquiatra y neurólogo, fue quien se dio cuenta de los primeros síntomas que caracterizan esta enfermedad. El médico “notó cambios en el tejido cerebral de una mujer que había muerto de una enfermedad mental extraña. Sus síntomas incluían pérdida de memoria, problemas de lenguaje y comportamiento impredecible”, reseñan los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos.