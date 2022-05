Cerebro: este es el mejor ejercicio que se puede practicar para potenciarlo

El cerebro, al igual que muchas otras partes del cuerpo, requiere de estimulación para mantenerse en condiciones favorables y evitar el deterioro natural que se puede generar con el paso de los años.

Ejercitarlo y de paso llevar hábitos de vida saludables ayuda a reducir el riesgo de sufrir deterioro cognitivo, permite mantener una mejor memoria y puede disminuir la posibilidad de padecer de demencia, según los expertos.

Mantenerse activo y desarrollar actividades para proteger la salud ayuda a que las personas tengan una mejor condición cerebral. Son amplios los beneficios que brinda el ejercicio al cerebro. Por ejemplo, ayuda a mantener la capacidad de concentración, aumenta la flexibilidad cognitiva, aumenta la memoria a largo plazo, alivia el estrés y reduce la ansiedad y frena el envejecimiento cerebral.

La zona en la que el ejercicio más influye es en la del hipocampo, relacionada con la memoria y el aprendizaje y de la que se sabe que tiende a reducirse en las personas que padecen enfermedades mentales como la depresión o la demencia. Así las cosas, la actividad física podría, en cierto modo, ayudar a compensar o limitar el efecto de esas patologías, precisa una publicación del portal Vitónica, especializado en información de fitness y bienestar.

Aeróbicos para el cerebro

Si bien existen diversas actividades físicas que son ideales para ayudar a que el cerebro se potencie y se mantenga en forma, el ejercicio aeróbico regular es uno de los más importantes para cuidarlo.

Las investigaciones indican que esta actividad incrementa el flujo de sangre a este órgano y también aumenta el tamaño del hipocampo, la parte del cerebro que participa en la memoria verbal y el aprendizaje, según información de la AARP, organización estadounidense que atiende a personas mayores de 50 años.

AARP cita un estudio publicado en The Journals of Gerontology Series A: Biological Sciences and Medical Sciences el cual halló un vínculo entre la poca actividad física y el riesgo de demencia. En el marco del análisis, los científicos obtuvieron imágenes por resonancia magnética de aproximadamente 2.000 personas de 60 años o más y hallaron que cuanto más activas eran, mayor era el tamaño de su hipocampo.

Otra investigación liderada por Marc J. Poulin, investigador de la Universidad de Calgary en Alberta (Canadá), concluyó que el ejercicio aeróbico hace que la sangre se mueva a través del cuerpo y también provoca que esta llegue al cerebro, particularmente a áreas responsables de la fluidez verbal y las funciones ejecutivas.

En el estudio, publicado en la revista Neurology, participaron 206 adultos con una edad promedio de 66 años y sin antecedentes de problemas cardíacos o de memoria. Los participantes completaron un programa de ejercicio aeróbico supervisado que se realizaba tres días a la semana. A medida que avanzaban en el programa, aumentaron su entrenamiento de un promedio de 20 minutos cada día.

Luego de seis meses, los científicos encontraron que estas personas mejoraron un 5,7 % en las pruebas de función ejecutiva, que incluyen flexibilidad mental y autocorrección y 2,4 % en la fluidez verbal. Por su parte, el flujo sanguíneo aumentó de un promedio de 51.3 centímetros por segundo (cm/seg) a un promedio de 52.7 cm/seg, es decir, un incremento de 2.8 %, lo que corrobora la importancia del ejercicio aeróbico para el cerebro.

Otras opciones

En caso de que las personas no puedan practicar ejercicio aeróbico, existen otras alternativas que también resultan beneficiosas y son, por ejemplo, el taichí, los juegos malabares y el karate. Ejecutar juegos malabares con pelotas o aros, puede aumentar hasta en un 5 % el volumen de materia blanca cerebral, según investigaciones de la Universidad de Oxford.

En el caso del karate, también la sustancia blanca del cerebro se puede beneficiar. Según un artículo de la revista Muy Interesante, en karatecas experimentados esta sustancia se estructura de manera distinta a la del resto de personas. “Concretamente, su cerebelo y corteza motora controlan y coordinan mejor los movimientos corporales, tienen más fuerza muscular y son más precisos. Unas cualidades muy útiles a edades avanzadas”, precisa.