El cereal que ayuda a regular los niveles de colesterol alto naturalmente

Precisamente, la avena es uno de los productos más recomendados en la alimentación para controlar el colesterol. Según un artículo publicado por la Asociación Americana del Corazón, titulado: Take a fresh look at oatmeal – it’s not as simple as you think, este es un alimento que tiene muchas cualidades y hay diversos análisis que han relacionado con las hojuelas de avena y a la avena misma con beneficios para el corazón, como reducción del colesterol (ambos el colesterol total y el colesterol LDL “malo”) y ayuda en el control del peso.