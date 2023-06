El increíble beneficio que tiene el consumo de piña para la sangre

La piña es una fruta tropical que se incluye en las dietas para bajar de peso, debido a que aporta pocas calorías al organismo. Además, es rica en vitaminas, especialmente la C, y minerales, con múltiples beneficios para la salud, entre ellos, el hecho de ayudar en el proceso de la digestión, purificar la sangre y en la salud cardiovascular. Esta fruta también funciona como un diurético natural que contribuye a eliminar toxinas y líquidos del cuerpo e incluso sirve para reducir el volumen corporal.

El 85 % de su contenido es agua, de ahí que sea un alimento muy bajo en calorías. Es rica en minerales como potasio, y también contiene pequeñas cantidades de magnesio y hierro, precisa información del portal Cuerpo Mente. De ahí la importancia también del consumo de las frutas, ya que “son una parte esencial de la alimentación y deben incluirse en el menú diario, pues el cuerpo humano necesita vitaminas y minerales que estas proporcionan”, asegura la doctora López Marín, directora del Centro Médico Rusiñol.

La piña es una fruta con vitamina C. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Entre algunas afecciones comunes de una mala dieta está la hipertensión, que ocurre cuando “la sangre fluye a través de las arterias a presiones más altas de lo normal”, según explica el Instituto Nacional del Corazón, pulmón y sangre de Estados Unidos.

“La presión arterial se compone de dos números: la presión sistólica y la diastólica”, explican en la web del Instituto. En ese sentido, la presión sistólica “es la que se ejerce cuando los ventrículos bombean sangre fuera del corazón. La presión diastólica es la presión entre latidos cuando el corazón se está llenando de sangre”.

Por lo que, los principales beneficios de comer piña se atribuyen a su calidad nutricional. El portal Mejor con Salud asegura que esta fruta contiene fibra dietética, vitaminas, minerales y antioxidantes, además de la bromelina.

Según información recopilada en FoodData Central of United States Department of Agriculture, la piña es fuente de carbohidratos, vitaminas A y C, calcio, hierro, tiamina, vitamina B6, folato, magnesio, manganeso y betacaroteno, componentes que, en general, favorecen la salud del organismo.

La piña ayuda en la limpieza de la sangre. - Foto: Getty Images/iStockphoto

El compuesto de bromelina sería favorable para quienes padecen de enfermedades como la artritis, por lo que incluir esta fruta en una dieta tendiente a mejorar las condiciones de estas personas puede ayudar. De acuerdo con las revisiones publicadas en Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, este alimento posee propiedades antiinflamatorias que ayudarían a calmar las molestias generadas por esta enfermedad.

Si bien se trata de un producto natural que ayuda a mejorar condiciones de salud, es importante tener claro que por sí solo no hará milagros y que su ingesta debe hacer parte de hábitos salubles de vida, como una alimentación equilibrada rica en frutas, verduras, proteínas y cereales; además de la práctica regular de ejercicio.

En ese sentido, es importante cuidar el aspecto de la sangre a través de la purificación, es por eso que los alimentos se vuelven un gran aliado para lograrlo, como, por ejemplo, el ajo, el cual es considerado un antibiótico natural con grandes beneficios para el organismo, entre ellos el sistema inmunológico.

No obstante, este no es el único alimento para purificar la sangre, ya que el portal Soy Vida da a conocer un compilado de alimentos para dicho objetivo. Es importante mencionar que antes de realizar un cambio en la dieta, la mejor opción es consultar con un profesional de la salud.

Mantener una dieta balanceada contribuye en limpiar la sangre. - Foto: Getty Images

Remolacha

La remolacha, es una de las opciones más recomendadas para que la sangre siempre se encuentre saludable. También ayuda al hígado a estar saludable, el cual es el encargado de filtrar y desechar las sustancias que pueden viajar por el torrente sanguíneo.

Agua

Como bien se sabe, la mayor parte del cuerpo humano está compuesto por agua, razón por la cual es indispensable mantenerse siempre hidratado. Este líquido ayuda a mantener el PH de la sangre y eliminar las toxinas sin mayor esfuerzo.

Hojas de cilantro

El cilantro permite purificar la sangre, debido a que ayuda a eliminar el mercurio y otros metales pesados para el organismo. Asimismo, la clorofila permitirá que la sangre se desintoxique, según el portal Soy Vida.

El cilantro, además de aromatizar las comidas, le brinda beneficios al organismo. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Limón

Según varios estudios, el hígado produce más enzimas a partir del jugo de limón, es decir, que logra estimular las funciones hepáticas, motivo por el cual facilita las funciones del hígado.

Cúrcuma

La cúrcuma se caracteriza por ser un desintoxicante natural, el cual logra producir enzimas en el cuerpo, logrando limpiar la sangre de una forma rápida. Además, la cúrcuma también es utilizada para diferentes aspectos de la salud.