El superalimento reduce los picos de azúcar en la sangre y previene la diabetes

“La insulina es una hormona producida por el páncreas que ayuda a que la glucosa entre en las células y se utilice como fuente de energía. Si tienes diabetes, tu cuerpo no produce suficiente insulina o no la utiliza correctamente. La glucosa permanece en la sangre y no llega a las células”, explica el Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales (NIDDK),