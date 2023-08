La fruta que favorece la circulación sanguínea y disminuye el colesterol y los triglicéridos

La inclusión de frutas en la dieta diaria es determinante para evitar afecciones de salud. Estos alimentos le aportan al organismo fibra, vitaminas, minerales y otros nutrientes, que resultan muy saludables y ayudan a prevenir enfermedades no transmisibles, como la obesidad, la diabetes o el cáncer, solo por mencionar algunas.

Una de las opciones es la fresa, rica en antioxidantes y minerales como manganeso, magnesio y potasio, además de ser fuente de vitaminas C, B2, B3 y fibra. De acuerdo con una publicación realizada en la revista académica Critical Reviews in Food Science and Nutrition, estas frutas también aportan vitaminas E y A.