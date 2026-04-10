Las marcas que dejan las medias en las piernas son comunes, pero su apariencia y persistencia pueden dar pistas importantes sobre la salud vascular y la retención de líquidos.

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¿Cuándo estas marcas son normales y cuándo podrían indicar un problema circulatorio?

Las marcas que dejan las medias en las piernas son un fenómeno muy común que, en la mayoría de los casos, no representa un problema de salud.

Sin embargo, detrás de esa señal aparentemente simple puede haber distintas explicaciones relacionadas con hábitos cotidianos, la circulación sanguínea e incluso algunas condiciones médicas que conviene vigilar.

En conversación con especialistas en medicina vascular, se explica que las marcas de las medias en las piernas suelen deberse a la presión ejercida por el elástico sobre los tejidos blandos, especialmente cuando hay una ligera acumulación de líquido en las extremidades inferiores.

Cuando las medias están ajustadas o la persona pasa muchas horas de pie o sentada, se produce una acumulación temporal de líquidos en la parte baja de las piernas.

Esto hace que la piel quede “marcada” al retirarlas.

También influyen factores como la deshidratación, el consumo elevado de sal o la retención de líquidos, que aumentan la sensibilidad del tejido y favorecen que las líneas de presión se hagan más visibles.

En la mayoría de los casos, estas señales desaparecen al poco tiempo y no requieren atención médica.

Las medias tras varias horas de uso, suelen producir un efecto común asociado a la presión y la circulación. Foto: Getty Images

Sin embargo, los expertos advierten que el contexto es clave.

Cuando las marcas se presentan de forma persistente o se acompañan de hinchazón evidente, dolor, sensación de pesadez o cambios en el color de la piel, pueden estar relacionadas con alteraciones en el sistema venoso o problemas de circulación.

En estos escenarios, el cuerpo estaría mostrando dificultades para que la sangre regrese adecuadamente desde las extremidades hacia el corazón.

Esto puede asociarse a insuficiencia venosa u otros trastornos que requieren valoración profesional.

Otro elemento importante es la simetría.

Si las marcas aparecen solo en una pierna o son mucho más pronunciadas en un lado, los especialistas recomiendan prestar atención, ya que esa diferencia puede ser un indicador de un problema circulatorio localizado que no debe ignorarse.

De igual forma, cuando la hinchazón no mejora con reposo o elevación de las piernas, o si se presenta de forma repentina, es motivo suficiente para consultar a un médico.

Aunque existe la preocupación de que estas marcas puedan estar vinculadas a enfermedades graves, los especialistas aclaran que, por sí solas, rara vez son un signo de una condición seria.

Generalmente, están más relacionadas con factores cotidianos como el estilo de vida, el tipo de calzado o la actividad diaria.

Aun así, funcionan como una señal del cuerpo que puede ayudar a detectar a tiempo problemas mayores si se observan junto con otros síntomas.

En conclusión, las marcas de medias en las piernas suelen ser inofensivas y pasajeras, pero también pueden convertirse en una alerta temprana cuando se repiten con frecuencia o vienen acompañadas de molestias adicionales.

Según la psicología, este es el significado de que una persona mueva la pierna sin parar mientras está sentada

La recomendación general es observar su evolución, mejorar hábitos como la hidratación y el movimiento frecuente durante el día.

Además, consulte a un especialista si aparecen cambios persistentes o síntomas asociados que puedan sugerir un problema circulatorio más profundo.