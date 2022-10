El tipo de sangre con más posibilidades de sufrir estreñimiento

El estreñimiento es una afección que se caracteriza por las deposiciones poco frecuentes o la dificultad para evacuar las heces del organismo, y se suele manifestar por varias semanas. De acuerdo con National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, la evacuación resulta muy difícil y dolorosa, y queda una sensación de que este proceso no se completó.

“Este problema de salud se produce más comúnmente cuando los desechos o las heces se mueven con demasiada lentitud a través del tracto digestivo o no pueden eliminarse del recto eficazmente, lo que hace que se sequen y endurezcan”, precisa el instituto de investigación Mayo Clinic.

Adicional a ello, existen otras causas que provocan el estreñimiento, tales como cambios en la dieta, consumo de fármacos que ralentizan la evacuación, defecación desordenada, síndrome del intestino irritable y uso excesivo de laxantes. En cuanto a la sintomatología que provoca el estreñimiento, Mayo Clinic detalla que pueden aparecen los siguientes signos:

Defecar menos de tres veces por semana.

Tener heces grumosas o duras.

Hacer esfuerzo para defecar.

Sentir como si tuvieras una obstrucción en el recto.

Necesitar ayuda para vaciar el recto.

Ahora bien, un estudio realizado en China y expuesto en una publicación sobre principales enfermedades según el grupo sanguíneo en población mayor de 60 años en provincia de Cuenca (España) en la Revista Colombiana de Ciencias Químico-Farmacéuticas, analizó a más de 2.000 participantes para conocer si el factor Rh determina la resistencia a la enfermedad.

Como resultado del estudio, los investigadores descubrieron que “las personas con factor Rh- son mucho más vulnerables a las enfermedades”. Específicamente, en los individuos con Rh+ se puso en evidencia que los heterocigotos, es decir, los que heredaron de sus progenitores un factor positivo y otro negativo, son mucho más resistentes y caen enfermos con una frecuencia mucho menor.

Lo anterior corrobora otro resultado de la indagación, pues “los pacientes con Rh- poseen mayor porcentaje de padecer HTA, déficit de hierro, estreñimiento, alzhéimer, problemas circulatorios, párkinson, gota, diabetes, enfermedades pulmonares, colesterol, alergias y osteoporosis”.

El tipo de sangre que es más propenso a sufrir colesterol alto

De la mano de dichas publicación, el estudio sobre principales enfermedades según el grupo sanguíneo en población mayor de 60 años en provincia de Cuenca (España) publicado en la Revista Colombiana de Ciencias Químico- Framacéuticas, reveló que las personas con el grupo sanguíneo A y O padecen mayor aumento de colesterol que los del grupo B.

Mediante un estudio de observación y corte controversial, se elaboró una encuesta farmacoterapéutica a personas de 60 años o mayores, varones o mujeres, que residían en sus casas y acudían a la farmacia o en la residencia de ancianos ubicada en la localidad y que voluntariamente decidieron participar en este trabajo, durante el 2017 y 2018. Como resultado del análisis, se evidenciaron varias alteraciones.

“En general, los grupos Rh+ padecen mayor HTA, insomnio y depresión que los Rh-. Se observa que los grupos A y O padecen mayor aumento de colesterol que los del grupo B. Los del grupo O tienen más HTA que el resto y el O+ padece mayor porcentaje de anemia (Fe), mientras que los A+, anemia (B12). Respecto a osteoporosis es mayor en los grupos negativos que en los positivos”, señala el estudio.