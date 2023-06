El vegetal que purifica las arterias, disuelve piedras en los riñones y combate el acné

- Foto: dpa/picture alliance via Getty I

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda priorizar el consumo de frutas y verduras dentro de un plan de alimentación saludable. Además de aportar nutrientes valiosos al organismo, son una opción perfecta para evitar la comida ultraprocesada.

El listado de frutas y verduras es amplio, por lo que en esta oportunidad se abordará específicamente el apio, una especie vegetal perteneciente al orden de las umbelíferas. Esta planta tiene un fuerte sabor acre, “aunque el blanqueo de los tallos en el cultivo hace que pierdan estas cualidades, adquiriendo un sabor más dulce y el característico aroma que lo convierte en un buen ingrediente de ensaladas y sopas”, según reseña la Fundación Española de Nutrición (FEN).

Dentro del valor nutricional del apio destaca su aporte de proteínas, potasio y flavonoides. Se trata de un vegetal con bajo contenido energético, además, su consumo resulta saludable y refrescante por su contenido en agua y sales minerales.

“El apio es fuente de potasio, el cual contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y de los músculos. También contiene flavonoides, entre los que cabe citar la miricetina, quercetina y kaempferol (flavonoles), y la luteolina y apigenina (flavonas). Por otro lado, el aceite de semilla de apio contiene ftálidos, que son sustancias de origen natural que cuenta con propiedades sobre la mucosa gástrica y un aceite volátil, el apiol”, expone la FEN.

El apio destaca por su aporte de potasio y sodio. - Foto: Getty Images

Beneficios del apio

El portal Cocina Vital recoge algunos beneficios asociados con el consumo de apio. Si bien este vegetal resulta saludable para el ser humano, no sustituye otras fuentes de alimento importantes para el organismo. La orientación de un nutricionista es de gran ayuda para estructurar una dieta balanceada.

1. Purifica las arterias y regula la presión sanguínea: El apio aporta fibra, de manera que ayuda a eliminar el exceso de colesterol en la sangre. Así mismo, sus propiedades contribuyen a mantener bajo control la tensión arterial.

2. Beneficia la salud renal: Al ser rico en potasio y sodio, el consumo de apio ayuda al cuerpo a eliminar el exceso de líquidos, manteniendo limpios los riñones. Esta cualidad es de provecho para prevenir la formación de cálculos.

3. Combate el acné: La creencia popular apunta que tomar jugo de apio por la mañana, en ayunas, ayuda a eliminar el acné en el rostro.

No obstante, es pertinente mencionar que los remedios caseros no cuentan con respaldo científico. En ese sentido, su efectividad no está garantizada en un 100 %.

Para sacar mayor provecho de los beneficios nutriciones del apio, es indispensable complementar su consumo con hábitos de vida saludable, como una alimentación balanceada y actividad física regular.

El apio es diurético, de bajo nivel calórico y con vitamina C y E. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Los beneficios para el cuerpo de tomar jugo de apio

Según la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural de México, entre las principales propiedades nutricionales del apio se encuentran sus propiedades altas en fibra, es diurético, de bajo nivel calórico, con vitamina C y E, con potasio, sodio y calcio.

El apio también puede ser consumido como bebida. “Gracias a su bajo aporte de calorías y su altísimo contenido en agua, el zumo de apio es una de las preparaciones más famosas en muchas de las dietas de adelgazamiento”, indica Vanesa León García, miembro del Comité de Prensa de la Asociación de Dietistas-Nutricionistas de Madrid.

El portal vozpopuli en su sección de Bienestar también destaca varios beneficios que trae consumir de manera diaria el zumo de apio y sobre todo en ayunas. Una de ellas es su poder diurético.

El consumo de este jugo estimula los riñones para “que eliminen aquellos residuos que el cuerpo no necesita. De esta manera, también contribuye a eliminar la retención de líquidos y la celulitis”, según reseña la revista Mejor con salud.

El jugo de apio también sirve para eliminar de forma natural las grasas y sales que pueden ser nocivas para el organismo. Además, el agua ayuda a producir sensación de saciedad, para evitar el consumo de alimentos poco saludables, lo cual lo hace un aliado para quitarse esos kilos de encima.

Al consumo de jugo de apio en ayunas se le atribuyen múltiples beneficios para el organismo. - Foto: Foto Gettyimages

Gracias a su alto contenido en fibra, favorece el proceso digestivo, especialmente el tránsito intestinal, previniendo el estreñimiento, la hinchazón abdominal y la aerofagia. También reduce la acidez y la secreción gástrica, ayudando a prevenir la úlcera estomacal. Además, estimula los jugos gástricos y combate los gases.

Otra razón más para tomar el jugo de apio es el beneficio que genera en la piel, debido a su alto contenido de vitaminas K, A y C. Expertos aconsejan tomar este jugo para personas con problemas de acné, psoriasis y eccema. Las propiedades antioxidantes protegen la piel y la hacen ver más joven, pues ayuda a evitar la aparición de arrugas que van llegando con el envejecimiento prematuro.