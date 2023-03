En la actualidad existe una variedad de dietas que promete la pérdida de peso, sin embargo, muchas de ellas tienen un alto costo, es decir, que de acuerdo con los National Institutes of Health (NIH) no tienen un valor nutritivo, puesto que en sus condiciones limitan la ingesta de alimentos considerablemente saludables. Además, algunas de ellas son exigentes.

Por esto, sugiere un plan de alimentación sano donde las frutas y las verduras destaquen, acompañado de una rutina física porque, según la entidad, para bajar de peso se deben consumir menos calorías mientras se gastan más.

“Las investigaciones emergentes muestran que cumplir un plan de alimentación puede ser más importante para perder y mantener un peso saludable que el tipo de plan de alimentación que una persona sigue”, menciona.

Pero hay un componente que ha tomado relevancia para adelgazar, y es el consumo de laxantes, que son sustancias o medicamentos en diferentes presentaciones que estimulan el tránsito intestinal, que según la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos (MedlinePlus) normalmente son recetados por un médico para contrarrestar el estreñimiento, ¿pero es cierto que tomar laxantes sirve para adelgazar?

Los laxantes y la pérdida de peso

Según el National Institute of Diabetes and Digestives and Kidney Diseases (NIDDK), el estreñimiento “es una afección en la cual la persona podría tener menos de tres evacuaciones a la semana”, siendo la evacuación difícil e incluso dolorosa.

En la mayoría de los casos el autocuidado es la mejor solución. Sin embargo, el estreñimiento se puede complicar, por lo que es importante consultar con un profesional de la salud, ya que el sangrado y otros signos agudos deben recibir atención médica.

Uno de los síntomas del estreñimiento es el dolor estomacal. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Es entonces que algunos laxantes son consumidos con el propósito de contrarrestar esta afección, pero hay quienes creen que sirven para adelgazar y no es así, lo que ocasionan es la pérdida de fluidos como electrolitos, y no la grasa acumulada, explica Mejor con Salud.

La pérdida de nutrientes es inminente, como el potasio, por lo que desencadena problemas tanto cardiacos como musculares; además, la falta de producción de orina daña las funciones de los riñones, y por ende su funcionamiento.

La ingesta puede ser tan agresiva que afecta de manera negativa el intestino grueso y consumirlos con el fin de bajar de peso, puede ser efectivo por un tiempo, nada más, trayendo complicaciones sobre la salud. Además, se relaciona con otras adicciones como las drogas, el alcohol o el tabaco.

El consumo excesivo de laxantes es perjudicial para la salud. - Foto: Getty Images/iStockphoto

A lo anterior se suma Tua Saúde, que en un artículo revisado por la nutricionista Tatiana Zanin explica que algunas personas los utilizan para la pérdida de peso, porque normalmente con el estreñimiento el estómago se hincha. Luego de la ingesta de estos productos el cuerpo evacúa y el abdomen da una apariencia plana, razón por la que se suele confundir su verdadero propósito.

En la lista de laxantes perjudiciales están: el glicerol, la lactulosa, el sulfato de magnesio, el aceite de ricino, la leche de magnesia, el aceite mineral, el fosfato de sodio, entre otros.

Muchas son las sustancias nocivas para organismo. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Los signos más relevantes tras la ingesta de laxantes son los dolores estomacales, la diarrea, las heces con sangre, el mareo, entre otros. No obstante, hay otros problemas de salud que surgen: