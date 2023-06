Esta es la flor que incrementa el crecimiento y da volumen al cabello

La flor de Jamaica cuenta con muchos beneficios, por esta razón ha sido recomendada por especialistas en temas de salud y también cosméticos. Además, esta planta es una de las más usadas en Asia para combatir la caída del cabello y las puntas quebradizas.

Es rica en antioxidantes como las antocianinas y los polifenoles. La revista científica Food and Chemical Toxicology señala que las antocianinas ayudan a prevenir lesiones e inflamación del hígado, mientras que los polifenoles protegen a las células contra el estrés oxidativo.

Otras bondades de la flor de Jamaica están relacionadas con la cantidad de vitaminas A, C, B1 y E, y minerales como el hierro, fósforo y calcio. La vitamina C, específicamente, protege del envejecimiento prematuro.

Según el portal web Soy Carmín, la mejor forma de hacer uso de sus propiedades para el crecimiento del cabello es hervir 100 ml de agua junto con dos cucharadas de flor de Jamaica y dejarla reposar durante 15 minutos aproximadamente. Luego de colar se puede rociar por encima del cabello mientras se da un masaje de al menos cinco minutos. Se recomienda dejarla actuar durante toda la noche.

La flor de Jamaica tiene muchos beneficios para la salud. - Foto: Universal Images Group via Getty

Claves para acelerar el crecimiento del cabello

El cabello crece entre 1 o 1,5 cm por mes. Si bien esto es una media, existen varios factores que pueden hacer pensar que no lo hace tan rápido. El crecimiento del pelo se divide en tres fases: anágena, la de crecimiento que puede durar hasta cuatro años; catágena, dura cuatro semanas y es en la que el crecimiento se ralentiza, y la telógena, la fase final de vida de la fibra capilar.

En una melena hay fibras capilares que están en cada una de estas fases, aunque la gran mayoría, un 80 por ciento, está creciendo.

También hay que tener en cuenta que el organismo ralentiza alguna de sus funciones de acuerdo con la edad. En las mujeres, por ejemplo, no crece el pelo igual cuando se es niña que cuando se es menopáusica. “Aquí entran en juego factores hormonales, genéticos, de alimentación e incluso estacionales”, asegura María José Llata, de Peluquería Llata Carrera, desde Santa Cruz de Bezana, en España.

Cómo hacer para que el cabello crezca sano:

Cortarlo, siempre cortarlo

Pasar mucho tiempo sin cortar las puntas puede provocar que el pelo se estropee y sea necesario cortar mucho más de lo que se espera en la próxima visita a la peluquería. “Pese a lo que mucha gente cree, cortar las puntas no hace que el pelo crezca más rápido, pero sí más sano y, si no se cuida, con el tiempo las puntas se estropean y rompen. Si se considera que el crecimiento de la melena es más lento de lo normal, hay que cuidarlo al máximo para no tener que recurrir a las tijeras tan frecuentemente. Además, hay que evitar tratamientos químicos muy fuertes como un color muy claro. Si el pelo se daña, va a ser inevitable cortar”, afirma Rafael Bueno, estilista.

Cortar el cabello con frecuencia ayuda a que crezca más sano. - Foto: Getty Images/iStockphoto

El cuero cabelludo puede ayudar

La función del cuero cabelludo es muy importante para el bienestar del pelo, así que estimulado y cuidado facilitará el crecimiento del mismo. “En el cuero cabelludo está anclado nuestro cabello, por eso está muy irrigado, para recibir los nutrientes necesarios para que el pelo crezca sano y fuerte. Si estimulamos la circulación sanguínea de esta zona, estamos favoreciendo la entrada de minerales y de oxígeno, al tiempo que eliminamos toxinas. Se puede activar realizando un masaje con la yema de los dedos durante dos minutos y con la cabeza hacia abajo para que el flujo sanguíneo sea aún mayor. También cepillándolo antes de irnos a dormir”, aconseja Felicitas Ordás, estilista de Barcelona.