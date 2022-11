Esta fruta evita la evolución de células cancerígenas, regula el estómago y mejora la presión arterial

La granadilla también es conocida como granada; hay de diferentes colores y sabores, pero todas ellas comparten propiedades en común.

El portal, Tua Saúde, asegura que esta fruta es rica en taninos que tienen la capacidad de reducir los riesgos de desarrollo de Alzheimer, cáncer de pulmón y próstata, dos de los cánceres más comunes alrededor del mundo.

“El cáncer es la principal causa de muerte en el mundo: en 2020 se atribuyeron a esta enfermedad casi 10 millones de defunciones, es decir, casi una de cada seis de las que se registran”, asegura la Organización Mundial para la Salud (OMS).

Una de sus características físicas más destacables son sus semillas que pueden ser consumidas; sin embargo, su versatilidad se extiende en la culinaria para la preparación de platos con ensaladas, jugos, entre otros.

Mejora la memoria combatiendo la aparición de Alzheimer

La Clínica Mayo, explica que el Alzheimer es un trastorno progresivo, que es causado por demencia que afecta la calidad de vida de una persona. Los adultos mayores suelen padecerlo, y los principales signos que se observan es el olvido de fechas o nombres de cercanos.

The National Institute on Aging asegura que el Alzheimer “es una de las causas principales de muerte en los Estados Unidos”. Es importante destacar que aún no se conoce su cura, sin embargo, es indispensable estar bajo tratamiento médico y seguir cada una de las indicaciones para impedir que la enfermedad avance.

Es entonces que el consumo de granadilla tiene la capacidad de disminuir el riesgo de aparición de esta enfermedad, gracias a sus antioxidantes que colaboran en la mejora de la memoria y las funciones de las neuronas.

Aumentar el colesterol HDL

La granadilla posee propiedades que pueden elevar el colesterol HDL y disminuir el nivel de triglicéridos.

Aunque siempre se ha relacionado el colesterol como una placa que se adhiere a las arterias y es dañina para el organismo porque provoca enfermedades cardiacas debido a que impide el flujo sanguíneo, no del todo es así.

Existe un colesterol que se considera bueno, ya que de acuerdo con la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, MedlinePlus, “transporta el colesterol de otras partes de su cuerpo de vuelta al hígado. Su hígado luego elimina el colesterol de su cuerpo”.

Disminuye la proliferación de células cancerígenas

De acuerdo con la American Cancer Society, en los Estados Unidos por lo menos una de cada tres personas tienen cáncer, por lo que concluye que en el círculo más cercano de cada ciudadano, por lo menos, hay un conocido que sufre esta enfermedad.

Tal y como lo explica, el cuerpo tiene billones de células que en su proceso de crecimiento se reproducen. El cáncer aparece cuando estas lo hacen de una manera irregular, que al ser detectadas a tiempo pueden ser erradicadas, mientras que en algunos otros casos, cobra la vida de quien padece la afección.

Esta fruta, al ser incluida en una dieta balanceada, tiene la capacidad de contrarrestar cánceres como el de piel y mama, porque es rica en flavonoides.

Combatir la diarrea

El National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases de Estados Unidos explica que “la diarrea es la evacuación intestinal de heces flojas y líquidas tres o más veces al día”, denominándose aguda o crónica, cuando es frecuente.

Las principales causas se asocian con alergias, problemas de digestión y la falta de vitamina B9, sin embargo, la institución de salud, menciona que el consumo de algunos medicamentos la pueden ocasionar.

La granadilla, “al estar compuesta de taninos, tiene efectos astringentes que ayudan a detener la evacuación líquida y regular la flora intestinal, porque estos actúan como absorbentes de agua”, concluye.