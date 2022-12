Esta fruta le ayudará con la gastritis y a adelgazar

La gastritis es un término general para un grupo de enfermedades con un punto en común: la inflamación del revestimiento del estómago.

Nimish Vakil, médico del University of Wisconsin School of Medicine and Public Health, señala que dicha inflamación puede tener diversas causas, por ejemplo infecciones, estrés -debido a una enfermedad grave-, lesiones, algunos fármacos y trastornos del sistema inmunológico. Además, cuando aparecen síntomas de gastritis, estos incluyen dolor o malestar abdominal y, a veces, náuseas o vómitos.

Cabe resaltar que la gastritis puede durar solo por un corto tiempo (gastritis aguda) o también puede perdurar durante meses o años (gastritis crónica), según el portal especializado en salud MedlinePlus.

En algunos casos, puede producir úlceras y un mayor riesgo de sufrir cáncer de estómago. Sin embargo, para la mayoría de las personas, la gastritis no es grave y mejora rápidamente con tratamiento.

Afortunadamente, existen algunos remedios caseros para tratarla, incluyendo varias frutas, que son clave para ayudar a aliviar los síntomas y no tener miedo de comerlas para evitar molestias posteriores, según el magacín Mundo Deportivo, en su sección de salud y bienestar.

La gastritis es un término general para un grupo de enfermedades con un punto en común: la inflamación del revestimiento del estómago. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Papaya para la gastritis

La papaya es una fruta buena para la gastritis, ya que ayuda a hacer bien la digestión. Esto es debido a su aporte en vitaminas A, B1, B2 y C y a los minerales que contiene, entre los que se encuentran el magnesio, potasio, hierro y azufre.

Además, ayuda a fortalecer el sistema inmune y a que funcione mejor, facilitando que el organismo haga frente a la gastritis cuando se produce la inflamación por una infección bacteriana. Incluso, se considera ideal para bajar de peso.

Ingredientes:

6 hojas de col con el tallo;

1/2 papaya;

2 tazas de melón cortado en cubitos;

1 vaso de agua de coco;

1 vaso de agua filtrada.

Preparación:

Cortar el col en trozos grandes y mezclar con los demás ingredientes en una licuadora.

Licuar hasta obtener una mezcla homogénea.

Se recomienda tomar este jugo de 3 a 4 veces al día.

Otras frutas para la gastritis

Pera

La pera es un buen alimento para la gastritis porque ayuda a regular el aparato digestivo gracias a su contenido en vitaminas A, B1, B2, B3 y C, así como en fibra.

Además, es de gran ayuda para regular y relajar el sistema nervioso, ya que es habitual que, en caso de gastritis.

Manzana

La manzana es una de las frutas más indicadas para la gastritis porque tiene pectina que, al entrar en contacto con el agua –favorece la absorción de líquidos-, hace que se forme como una especie de gel que protege todo el aparato digestivo.

De hechos, las frutas y verduras con alto contenido en flavonoides, como las manzanas, el apio, los arándanos, las cebollas y el ajo, pueden prevenir el crecimiento de H. pylori, según el magacín de salud MensHealth.

Además, hay que tener en cuenta que lo mejor es comer manzanas hervidas, pues su digestión así es mucho más sencillo.

Durazno