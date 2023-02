Estas son las mejores estrategias para la gestión del tiempo

La gestión de tiempo es un concepto sencillo, pero es mucho más complejo llevarlo a la práctica de forma eficiente. La gestión de tiempo es la forma en que las personas deciden utilizar su tiempo al máximo para tener mayor productividad en el logro de ciertos objetivos a corto y largo plazo.

Las personas en general buscan aprovechar al máximo las 24 horas del día. Sin embargo, algunos logran mayor productividad, éxito y calidad de vida con la misma cantidad de tiempo que otros. Por tanto, es fundamental preguntarse cómo gestionar el tiempo de forma exitosa.

Posibles razones por las que no rinde el tiempo

Existen muchas razones que impiden aprovechar las horas del día al máximo. e su mayoría hace referencia a la forma en cómo se administra el tiempo y las más comunes son: .

Falta de organización

La organización de las actividades es una cualidad fundamental para hacer que el tiempo rinda de forma eficiente.

Las personas que no saben organizarse y tienen muchas tareas pendientes, por lo general no saben por cuál empezar. Además, dan prioridad a las que no son tan urgentes e invierten su mayor concentración de energía y esfuerza de forma errónea.

La organización de las actividades es una cualidad fundamental para hacer que el tiempo rinda de forma eficiente. - Foto: Getty Images

Desperdiciar muchas horas en internet

Existe una gran cantidad de personas que pasa mucho tiempo revisando las redes sociales o navegando en internet sin realizar alguna actividad verdaderamente productiva, lo que representa un gran problema, pues olvidan que hay una realidad externa a las pantallas y que hay tareas pendientes por cumplir.

Ser incapaz de decir “no”

Otra razón por la que no rinde el tiempo puede ser el hecho de comprometerse y aceptar la realización de muchas tareas. Al final, esto puede exceder el límite y comprometer la calidad del trabajo.

Por lo tanto, si la agenda está apretada, es recomendable no aceptar otras tareas que las que ya se tienen. Un paso previo es la organización y el reconocimiento de los límites.

Por lo tanto, si la agenda está apretada, es recomendable no aceptar otras tareas que las que ya se tienen. Un paso previo es la organización y el reconocimiento de los límites. - Foto: Getty Images

Estrategias para hacer que el tiempo rinda más

En el mundo actual existen una serie de estrategias que permite a las personas ser más eficiente y productivos en sus actividades. Algunas se pueden combinar con otras y cada individuo define si estas se pueden adaptar a la agenda. Algunas de ellas son:

1. Planificar y agrupar tareas similares

Estas son dos reglas que facilitan la jornada laboral. Lo primero que hay que hacer es planificar cada semana por adelantado. Hacerlo evitará que esa tarea quede para la siguiente semana y permitirá que el trabajador o estudiante aproveche el tiempo al máximo.

Posteriormente, es necesario agrupar tareas semejantes. Por ejemplo, programar tres llamadas de clientes seguidas y, el resto del día, escribir presentaciones. De esta manera, no se cambia el enfoque a lo largo del día.

planificar cada semana por adelantado. - Foto: Getty Images

2. Hacer un mejor uso de la lista de tareas pendientes

La clave es no perder el tiempo en tareas triviales. Por eso, es importante priorizar todo en la lista de tareas pendientes. Por ejemplo, en color rojo se marca lo urgente, con el naranja una prioridad y en azul las cosas que deben hacerse cuando se haya terminado todo lo demás.

3. Realizar la tarea más importante al comienzo del día

Este consejo es ideal para aquellas personas que alcanzan su mayor nivel de eficiencia en las primeras horas de la jornada. Consiste, esencialmente, en hacer la tarea más importante del día luego del desayuno. De esta forma, el resto de la jornada será más flexible y las otras actividades se podrán desarrollar de manera efectiva.

4. Trabajar en una tarea a la vez

Para finalizar, es útil evitar realizar muchas tareas a la vez y limitar las distracciones. Poniendo en práctica ambas cuestiones se consigue no solo hacer más, sino sentir la satisfacción de finalizar una tarea en lugar de demorarla.