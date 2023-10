Este es el tipo de plátano que no contribuye con el aumento de peso

Beneficios del plátano

Aunque es un alimento con muchos beneficios, es importante consumirlo con moderación, puesto que su alto contenido en hidratos de carbono puede incidir en el aumento de peso. Sin embargo, existe un tipo de plátano que no contribuye con el aumento de peso corporal.

El plátano que no aumenta de peso

Según la FEN, el plátano cuando es inmaduro está compuesto de almidón, es decir, un hidrato de carbono. No obstante, en el proceso de maduración este se convierte en azúcares como la sacarosa y la fructosa, por lo que en este estado incide en sobrepeso si se consume en exceso, es decir, que el tipo de plátano que no contribuye con el aumento de peso, es aquel que no es tan maduro, teniendo en cuenta que según el informe de la entidad, es un poco más difícil su digestión.