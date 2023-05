Este es el único tipo de yogur que debería tomar una persona con diabetes

La diabetes es un padecimiento catalogado como crónico por la Organización Mundial de la Salud y surge cuando un paciente tiene los niveles de glucosa (azúcar) en la sangre elevados. Cuando este padecimiento no se controla, puede causar graves afecciones que son mencionadas por la entidad internacional antes mencionada: ceguera, insuficiencia renal, infarto de miocardio, accidente cerebrovascular y amputación de los miembros inferiores.

Este padecimiento se divide en dos subtipos y se puede dar por factores genéticos o hereditarios, pero también suele ser frecuente en pacientes con obesidad o sobrepeso o que han llevado una vida sedentaria.

Los Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC) explican que el organismo descompone la mayoría de productos que consume en azúcar, para luego liberar dicha sustancia por el torrente sanguíneo para que el cuerpo la pueda usar como energía o combustible.

“El páncreas produce una hormona llamada insulina, que actúa como una llave que permite que el azúcar en la sangre entre a las células del cuerpo para que estas la utilicen como energía. Con diabetes, el cuerpo no produce una cantidad suficiente de insulina o no puede emplearla adecuadamente. Cuando no hay suficiente insulina o las células dejan de responder a la insulina y queda demasiada azúcar en el torrente sanguíneo”.

"La diabetes es una causa importante de ceguera, insuficiencia renal, infarto de miocardio, accidente cerebrovascular y amputación de los miembros inferiores", explica la OMS. - Foto: Getty Images

Entre las recomendaciones más frecuentes que se le dan a estos pacientes es cuidar, con sumo cuidado, lo que ingieren a diario. Un paciente con diabetes debe eliminar de su dieta todo tipo de azúcares, por ende, no debe ingerir bebidas gaseosas o jugos industrializados, para reemplazarlos deberá optar por el agua.

Tampoco se recomienda la ingesta de jugos naturales, esto porque al procesar la fruta o licuarla se le quita toda la fibra y queda solo el azúcar de la misma, que aunque es de origen natural en cantidades elevadas, puede ser nociva para la salud y más cuando se le añade azúcar industrial.

La mejor forma de consumir fruta es bien lavada, enteras y con cáscara, en los casos que sea posible hacerlo.

Tampoco es recomendable comer dulces, golosinas, productos de panadería, galletas industriales y otros productos que vienen cargados de azúcar. El paciente debe priorizar el consumo de alimentos en su estado natural.

Como medida adicional a tener cuidado de lo que se come, un paciente con diabetes debe hacer ejercicio, este debe estar acorde con sus condiciones físicas y su edad. Realizar actividad física con frecuencia reducirá el azúcar de la sangre de manera natural, pese a esto no se puede dejar de lado otras recomendaciones dadas por el profesional que está manejando la afección ni se puede eliminar la medicación.

La diabetes es una enfermedad crónica. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Entre las dudas más frecuentes que surgen en medio de los pacientes con diabetes es si pueden o no ingerir la bebida láctea conocida como yogur; la respuesta es que sí, pero tendrá que saberse escoger de la mejor manera el producto, es por esto que el portal El Español en su sección de salud y cuidado personal menciona lo que se debe tener en cuenta.

“Una buena opción es el yogur natural, sin ningún tipo de edulcorante ni sabor añadidos”. Este yogur es de color blanco y al leer su tabla nutricional se puede evidenciar que contiene azúcar, pero no más de 8 gramos, esto se debe a que la leche cuenta con un tipo de azúcar natural conocido como lactosa, sin embargo, en la tabla del producto debe estar claro que esa azúcar hace referencia a la mencionada anteriormente.

“El yogur griego es otra muy buena posibilidad. La diferencia con el yogur normal se basa en el proceso de elaboración, ya que se cuela para eliminar el suero líquido y la lactosa. De esta forma se consigue un producto más grueso y cremoso”.