Este superalimento puede ayudar a desintoxicar el hígado

Cuando una persona lleva malos hábitos alimenticios, no consume suficiente agua y no realiza ejercicio con frecuencia, empieza a sufrir una serie de complicaciones en diferentes órganos. Y, precisamente, uno de ellos es el hígado, el cual, cuando no se le protege, suele acumular toxinas y demás sustancias dañinas.

Cuando las funciones de este órgano se alteran por alguna razón, pueden surgir ciertas afecciones hepáticas como hepatitis A, B y C, hígado graso, cirrosis, cáncer de hígado o enfermedades hereditarias como hemocromatosis y la enfermedad de Wilson.

Por lo general, los síntomas que generan este tipo de afecciones pueden variar entre sí, pero la sintomatología más común es hinchazón en el abdomen, moretones en las piernas, cambio en el color de las heces y la orina, y ojos y piel amarillentos, que se le conoce como ictericia. Cabe mencionar que en algunos casos no hay síntomas, por lo que es aún más difícil de detectar.

Ahora bien, ante la presencia de alguna afección hepática, es importante acudir al médico para diagnosticar la causa y el tratamiento. De igual manera, es importante incluir una dieta saludable que contenga diferentes tipos de antioxidantes.

Una de las principales complicaciones del hígado graso es la cirrosis. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Por ello, para mantener el hígado saludable es de vital importancia que las personas eviten entre otros productos las bebidas alcohólicas y que ingieran alimentos que ayudan a limpiar el órgano en cuestión.

Algunos de estos, según la plataforma digital ABC Sevilla, es la alcachofa, la cual, “por su alto contenido de cinarina lo concierten en un alimento ideal para el hígado, ya que estimula la producción de bilis y la digestión de grasas”. Por esto, ayuda a desintoxicar el órgano en cuestión.

Alcachofa: los beneficios más llamativos de esta verdura

La alcachofa es una de las verduras más apreciadas por los cocineros. Es un alimento muy rico y versátil que se puede preparar al horno, con arroces, e incluso, en pizzas.

Sin embargo, son pocos los que conocen sus beneficios para la salud y que es una de las mejores aliadas para las dietas gracias a su capacidad adelgazante.

Beneficios de alcachofa

Ayuda a regular la presión arterial

Uno de los beneficios de esta planta es que puede ayudar a mantener niveles saludables de presión arterial. Así lo observó un estudio publicado en la revista Journal of Dietary Supplements.

La alcachofa es rica en agua, fibras y flavonoides. Foto: Getty Images. - Foto: Foto: Getty Images.

En este ensayo se evaluó la eficacia del zumo concentrado de alcachofa en pacientes con hipertensión leve. Después de 12 semanas, la presión arterial sistólica, la presión en la sangre que se produce cuando el corazón se contrae y que se refiere a la cifra superior, se redujo significativamente.

Asimismo, la diastólica, la que se produce cuando el corazón se relaja, fue significativamente menor que la basal en comparación con el grupo placebo.

Facilita la digestión

Una de las propiedades de esta planta es que puede ayudar a hacer mejor las digestiones. Esta propiedad se le debe a sus hojas, que son medicinales.

Eficaz para evitar el síndrome metabólico

El síndrome metabólico tiene lugar cuando aparecen una serie de condiciones que aumentan el riesgo cardiovascular y la probabilidad de tener diabetes tipo 2.

Estas condiciones son: hipertensión arterial, glucosa alta en la sangre, niveles sanguíneos elevados de triglicéridos, bajos niveles sanguíneos de HDL , el colesterol bueno y exceso de grasa alrededor de la cintura.

La incidencia del síndrome metabólico en mujeres durante la menopausia es del 35 %. Un estudio (randomizado, a doble ciego y frente a placebo) analizó el efecto de 450 mg de extracto de hojas de alcachofa en 56 mujeres (edad media 38 años) durante 12 semanas.

Té de alcachofa, infusuón natural que ayuda a la buena digestión - Foto: Getty Images/iStockphoto